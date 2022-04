F1 | Williams toglie vernice blu dalle FW44 per perdere peso

Con l'introduzione della nuova era di monoposto di Formula 1, tutti i team (meno Alfa Romeo) si sono trovati a fare i conti con il sovrappeso delle vetture che da qualche settimana hanno iniziato la stagione 2022.

Tra queste c'è anche la Williams. La FW44 affidata ad Alexander Albon e Nicholas Latifi è oltre i 798 chilogrammi del peso limite consentito dal regolamento. Per questo motivo il team diretto da Jost Capito ha deciso di intervenire sulla livrea per cercare di ridurre il peso e tornare al livello imposto.

Per fare questo il team di Grove ha eliminato della vernice blu dalle proprie monoposto e lo ha fatto già al Gran Premio d'Australia andato in scena poco meno di 2 settimane fa all'Albert Park di Melbourne.

Guardando la comparazione delle foto che trovate qui sotto (la nuova versione è a destra), è possibile notare come le FW44 siano ora nere sulla prima parte delle pance partendo dalle bocche che convogliano l'aria verso i radiatori e la power unit, ma anche il muso (solo sulla macchina di Albon) e la parte retrostante all'airscope, ora nero carbonio e non più nero lucido come nelle prime 2 gare.

Le due FW44 di Albon e Latifi, durante il Gran Premio d'Australia, si sono differenziate anche per il diverso colore dell'ala anteriore. Sulla monoposto del pilota thailandese l'ala era nera carbonio, mentre su quella di Latifi ancora blu scura com'era sin dal giorno della presentazione.

Le differenze tra le due Williams sono apparse proprio al Gran Premio d'Australia (comparazione sottostante con Latifi a sinistra e Albon a destra), ma solo durante la gara, perché durante le libere entrambe le FW44 avevano parti di carrozzeria non colorate. Invece, sia in Bahrain che in Arabia Saudita, le monoposto britanniche erano apparse identiche nella colorazione.

Dave Robson, responsabile delle prestazioni del veicolo del team Williams, ha approfondito l'argomento, parlando del perché la FW44 di Albon sia stata svestita di parte della livrea già in Australia: "Il desiderio è sempre quello di volere una monoposto più leggera. Lo schema di verniciatura è differente".

"Questo è stato fatto in parte per abbassare l'impatto del peso della vernice sulla macchina. Non so a che livello siamo di sovrappeso rispetto alle altre monoposto, è molto difficile da sapere. Ma essere sottopeso è certamente una sfida tosta. E' una cosa su cui possiamo continuare a lavorare".

Lo stesso metodo per cercare di perdere peso e far dimagrire le monoposto è stato seguito da Aston Martin e McLaren. Il team britannico, togliendo parti di vernice verde dalla carrozzeria, ha risparmiato 350 grammi, mentre la McLaren era già intervenuta nel primo gran premio della stagione - quello svolto in Bahrain - togliendo vernice arancione dal cofano motore delle MCL36.