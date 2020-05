F1: Williams svelerà la nuova livrea alla vigilia del primo GP

I recenti comunicati, con cui la Williams ha annunciato la valutazione della vendita parziale o totale della società, ma anche dell'addio con effetto immediato del main sponsor ROKiT, non lasciano presagire nulla di buono per il presente della squadra britannica.

Con l'addio di ROKiT, si preannuncia inoltre un cambio di livrea importante per il team, che in questo 2020 aveva preso parte i test pre-stagionali con una livrea quasi esclusivamente dedicata allo sponsor che forniva i maggiori introiti dal punto di vista economico.

Williams ha fatto sapere che svelerà la sua nuova livrea prima dell'avvio del Mondiale 2020 di Formula 1, che dovrebbe scattare all'inizio del mese di luglio al Red Bull Ring, in Austria.

La vice team principal della Williams, Claire Williams, ha parlato oggi con un numero ristretto di media - tra cui Motorsport.com - senza evitare di parlare dell'addio con effetto immediato di ROKiT.

"Non posso scendere nei dettagli, ma quello che posso dire è che abbiamo rispettato tutti i nostri obblighi contrattuali nei confronti di ROKiT".

"Ovviamente la livrea è una cosa che dovremo considerare una volta che torneremo a correre, si spera nel mese di luglio. Dovremo farlo prima di tornare a correre".

Williams perde il title sponsor, ma Claire Williams non sembra essere troppo preoccupata di questo addio: "Ci prendiamo cura dei nostri partner in maniera ottimale. Negli ultimi mesi abbiamo messo in atto un processo completamente nuovo intorno alla nostra proposta commerciale".

"Stiamo lavorando con una nuova agenzia, stiamo ricostruendo il modo in cui proponiamo la Williams sul mercato e siamo molto fiduciosi in questo processo. Williams ha sempre fatto un buon lavoro nell'attirare nuovi partner in F1. Ho piena fiducia nel team e credo che continueremo ad attrarre sponsor nella stessa maniera di sempre. Il nostro è un grande marchio. E' un grande team".