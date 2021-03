F1: Williams svela la line up piloti per i test in Bahrain

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale - per la verità piuttosto travagliata - della FW43B e del nuovo corso della Dorliton Capital, il team Williams Racing Formula 1 ha annunciato la line up piloti con cui prenderà parte agli unici 3 giorni di test invernali 2021 che precederanno la stagione di Formula 1.

Il team di Grove sarà presente a tutte e tre le giornate che compongono la sessione che si svolgerà a Sakhir, in Bahrain, partecipando con tre piloti, ovvero i due titolari, assieme a una delle riserve.

Ad aprire i test - la prima giornata è prevista per venerdì 12 marzo - non sarà nessuno dei due piloti titolari e nemmeno il terzo pilota del team (Jack Aitken), bensì Roy Nissany.

Sarà Nissany a far esordire nei test la FW43B, ricordando però che per la monoposto non sarà la prima apparizione assoluta avendo già fatto lo shakedown nel filming day svolto a Silverstone qualche giorno prima della presentazione ufficiale.

Nella seconda giornata, dunque sabato 13 marzo, sarà il tuorno di Nicholas Latifi. Il canadese tornerà al volante della FW43B dopo averla già assaggiata nel corso dei 100 chilometri sfruttati per il filming day.

La conclusione dei test sarà dunque affidata al secondo pilota ufficiale del 2021, quel George Russell trattenuto dalla Williams per iniziare il processo di rinascita che dovrà riportarla entro qualche anno a giocarsi le posizioni che più contano della griglia.