F1 | Williams presenta la monoposto 2022 il 15 febbraio

La squadra di Grove è reduce da una stagione 2021 più incoraggiante, nella quale è risalita dall'ultimo all'ottavo posto nella classifica Costruttori grazie ai punti conquistati da George Russell e Nicholas Latifi.

La ristrutturazione voluta dalla nuova proprietà della Dorilton Capital è ancora in atto, e ora la speranza è di fare un ulteriore passo avanti con il nuovo regolamento tecnico che sarà introdotto quest'anno.

La squadra ha annunciato oggi che svelerà online la sua nuova monoposto il 15 febbraio, quindi con una settimana d'anticipo rispetto al primo test pre-stagionale che si disputerà a Barcellona.

Latifi è pronto a cominciare la sua terza stagione con la squadra, mentre per l'altro lato del box la Williams ha scelto l'ex pilota della Red Bull Alexander Albon come sostituto di Russell, che ha fatto il salto verso la Mercedes.

Albon ha vestito i panni della riserva della Red Bull nel 2021, e la squadra di Milton Keynes ha ripagato il suo impegno cercandogli un sedile per il 2022.

Alex Albon, Williams Photo by: Williams

Parlando lo scorso anno, il team principal Jost Capito ha detto che si aspetta che questa line-up possa permettere alla squadra di fare un ulteriore passo avanti.

"Alex e Nicholas hanno corso come compagni di squadra nel 2018, quindi si conoscono e si rispettano molto", ha detto. "George ed Alex sono amici stretti, quindi penso che possa essere il sostituto perfetto per la situazione in cui si trova la squadra ora".

"Per Alex penso che sia una grande seconda occasione. E sono sicuro che si adatterà bene al nostro ambiente. Ci divertiremo molto con lui, e lui con noi. E sono sicuro che si comporterà molto bene".

La Williams proseguirà a montare i motori Mercedes, essendo stata partner del costruttore tedesco fin dall'inizio dell'era turbo ibrida della Formula 1, nel 2014.