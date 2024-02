F1 | Williams: ecco la livrea della FW46 svelata a New York

Il teatro più prestigioso, New York. Una sede importante come il Puma Store che sorge a qualche minuto a sud di Central Park. Williams Racing ha svelato nel pomeriggio italiano la livrea che utilizzerà sulle FW46, le monoposto con cui prenderà parte al Mondiale 2024 di Formula 1.

I veli sono caduti alle 15:40 italiane, mostrando una veste che trae ispirazione a quella utilizzata lo scorso anno (rimangono alcune idee geniali), ma rivista per ospitare nuovi partner come Komatsu, trovando nuovi spazi per partner confermati con Gulf.

La vettura di Grove rimane con la solita base blu, ma mostra tonalità differenti passando da quello chiaro a quello scuro, senza dimenticare l'ormai immancabile zona nera, non verniciata, per risparmiare qualche grammo di peso e, perché no, nascondere quelle che saranno le nuove fattezze della FW46 nelle zone chiave dal punto di vista tecnico e aerodinamico.

Williams Racing FW46 Photo by: Williams

Il nero rimane nelle zone laterali della macchina, ovvero le pareti del muso, le ali, e la parte bassa delle pance. Il blu campeggia su tutte le superfici superiori a partire dal muso. Se la prima metà della vettura si nota una sola tonalità di blu predominante, nel cofano motore si va dal blu chiaro a quello scuro.

Il nuovo sponsor Komatsu è stato inserito sul muso, sulle pance e sulle paratie verticali dell'ala posteriore. Gulf ha invece maggiore rilevanza, con uno spazio tutto suo tra il numero di gara e gli sponsor nella prima parte. Nella zona posteriore, invece, ha uno spazio personalizzato appena dietro le pance.

Rimane la geniale collocazione di Duracell, ovvero a rivestire l'airscope in modo tale da ricordare il più possibile una pila. Molto interessante l'utilizzo di due sottili righe - una bianca e una rossa unite tra loro - per dividere la colorazione blu dal nero carbonio, come se fosse una cerniera che separa la veste dalla pelle.

Williams Racing FW46 Photo by: Williams

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, dopo la presentazione della livrea ha dichiarato: "È una pietra miliare significativa svelare la livrea 2024 in un luogo iconico come New York City. La FW46 è stata al centro dell'attenzione del team per molti mesi e c'è ancora un enorme impegno da parte di tutti a Grove per realizzare la nostra sfidante per quest'anno".

"Per costruire lo slancio della scorsa stagione, con Alex e Logan abbiamo una formazione di piloti in grado di lottare costantemente per i punti e di guidare il nostro sviluppo per il futuro.

"Da quando sono entrato a far parte del Williams Racing un anno fa, ho visto questa squadra unirsi per superare una serie di sfide e conquistare il settimo posto nel Campionato Costruttori, il che ha significato molto per tutte le persone coinvolte. Abbiamo anche dimostrato al mondo che stiamo costruendo le basi per andare avanti".

Williams Racing FW46 Photo by: Williams

Alex Albon: "Reduci da un anno molto positivo, speriamo di poter sfruttare i nostri progressi nel 2024, lavorando sodo per fare dei buoni passi avanti in termini di prestazioni. Abbiamo chiesto molto alla squadra e alla fabbrica per portare questa vettura dove deve essere, e abbiamo anche cambiato leggermente la filosofia della macchina, quindi sono interessato a vedere se possiamo migliorare alcune delle caratteristiche che ha storicamente. Sarà necessario un adattamento dello stile di guida, ma sono convinto che sarà un cambiamento in meglio".

Logan Sargeant: "Dopo aver svelato questa fantastica livrea, non vedo l'ora di mettermi al volante della FW46 per continuare a crescere come pilota. Ho avuto una proficua off-season che mi ha permesso di prepararmi sia fisicamente che mentalmente per l'anno a venire. Prendendo il tempo necessario per riflettere adeguatamente sulla mia stagione da rookie, ho imparato molte lezioni e acquisito esperienze che mi possono solo giovare in questa nuova stagione".

"So quali sono i miei obiettivi per quest'anno. Cercherò di consolidare i progressi che ho fatto da quando sono entrato a far parte della famiglia Williams Racing. Intendo contribuire maggiormente al successo della squadra. Tutti a Grove hanno lavorato instancabilmente per consegnare la FW46 durante la pausa invernale. Non potrò mai ringraziarli abbastanza per il loro duro lavoro e per il sostegno che mi hanno dato. Speriamo di poter raggiungere insieme alcuni grandi risultati nel 2024".