Williams: Latifi ha fatto il sedile della FW43

La Williams vuole abbandonare il ruolo della squadra ultima nel mondiale Costruttori: l’anno scorso il team di Grove aveva colto solo un punticino iridato nel GP di Germania con Robert Kubica capace di un piazzamento nei dieci nel diluvio di Hockenheim.

Il posto del pilota polacco è stato preso da Nicholas Latifi che affiancherà il confermato George Russell sulla FW43. Il canadese ieri è stato nella sede della squadra per fare il sedile della nuova monoposto che sarà spinta dalla power unit Mercedes.

Il vice campione di F2 è stato promosso a pilota titolare dopo che nel 2019 ha avuto modo di prendere confidenza con il team diretto da Claire Williams in diverse sessioni di prove libere del venerdì.

Il padre di Nicholas, facoltoso imprenditore nordamericano, è riuscito a calamitare sulla Williams nuove risorse economiche grazie alle quali la scuderia nove volte campione del mondo conta di dare una svolta alla deludente storia recente.

Royal Bank of Canada e l’italiana Lavazza hanno dato il loro supporto economico alla Williams per assicurare il posto da titolare a Nicholas Latifi. La struttura che può contare sulla consulenza di Patrick Head si sta riorganizzando nel tentativo di risalire la china dopo la pessima esperienza nella conduzione tecnica di Paddy Lowe.

Dall’immagine pubblicata su twitter dalla Williams si può notare Latifi mentre è nell’abitacolo del mockup della FW43: si può osservare come sia accentuata la svasatura del telaio nella parte più bassa, vale a dire in prossimità del cono anti intrusione inferiore, mentre quello superiorità rimane più basso rispetto alla linea di cintura della scocca, per seguire il disegno della pancia con la bocca dei radiatori disposta in alto come sulla Ferrari.

Ecco il mockup della Williams FW43: si nota la svasatura del telaio nella parte bassa Photo by: Williams F1

