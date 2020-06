Williams: l'acquirente del team è già in casa?

Venerdì scorso la Williams ha confermato di essere a caccia di investitori per garantirsi un futuro, anche a costo di cedere la proprietà completa del team.

Claire Williams si è detta fiduciosa in merito alla possibilità di poter chiudere un’operazione mirata a garantire il futuro della squadra entro tre mesi, in modo da poter pianificare al meglio la stagione 2021.

Una speranza non da poco considerando il periodo poco stimolante per il business nel lungo periodo, che fa sorgere un interrogativo: l’investitore di cui la Williams è a caccia, non è per caso già in casa?

Lo scorso mese di aprile, secondo il britannico Telegraph la Williams, si sarebbe assicurata un prestito da Michael Latifi (padre del loro pilota Nicholas) che tramite la sua società Latrus Racing avrebbe garantito 50 milioni di sterline, ottenendo come garanzia la sede della squadra (con annessi terreni) e la collezione di auto storiche del team.

Latifi sr. nel 2018 aveva già acquistato il 10% del McLaren Group, ma per il debutto del figlio in Formula 1 l’unica porta aperta si è confermata quella Williams, ed oggi si trova in una posizione di forza per provare a prendere il controllo della squadra.

Nel 2016 Lawrence Stroll formalizzò un’offerta per l’acquisto della Williams, ma il magnate canadese ricevette un “no, grazie” come risposta, e si diresse verso la Force India. Quattro anni dopo quel “no” è probabilmente motivo di pentimento per Claire Williams che, nel frattempo, ha visto il gruppo di famiglia cedere il dipartimento “engineering” e ritrovarsi in una posizione ben diversa rispetto a quella del 2016.

L’annuncio ufficiale in cui ha affermato di essere alla ricerca di finanziatori è esattamente ciò che non bisogna fare se l’intenzione è quella di vendere, perché emerge una situazione d’emergenza che mette, chi è interessato ad acquistare, in una posizione molto favorevole.

Ecco perché sorge il dubbio che i giochi possano già essere fatti, o comunque definiti. Magari la firma non è ancora avvenuta, ma tutto fa pensare che se Williams è obbligata a vendere anche Latifi possa essere interessato a controllare la squadra in cui il figlio potrà pianificare la sua carriera nel lungo periodo.

Con la prospettiva di un budget cap abbordabile, e un prestito che secondo voci di paddock equivale al cinquanta per cento del valore della squadra, per Latifi l’ultimo passo sarebbe in discesa, una prospettiva che potrebbe andare bene anche alla squadra.

Recentemente la Williams ha annunciato l’arrivo nel team di Simon Roberts nel ruolo di Managing Director, come prima novità a cui seguirà una ristrutturazione che toccherà diversi ruoli.

Roberts ha trascorso diciannove anni in McLaren, e c’è chi sottolinea che si tratta di una persona ben conosciuta da Latifi. Indizi? Hanno tutto per esserlo, e parallelamente sembra sgonfiarsi la candidatura di Dmitry Mazepin, ‘bilionario’ russo il cui figlio Nikita milita oggi in Formula 2.

Non è la prima volta che il nome di Mazepin è accostato ad una trattativa per acquisire il controllo di un team di Formula 1 (ci fu già un approccio proprio con la Williams due anni fa) ma al momento Nikita non ha ancora la superlicenza e, se non arriveranno risultati di peso in Formula 2, rischia di rimanere escluso dalla possibilità di essere promosso nel paddock più ambito al mondo.

Il tutto sembra portare Mazepin in una posizione di stand-by, che si sposa male con le tempistiche riportate dalla stessa Claire Williams.