F1 | Williams: Jost Capito lascia per andare in Sauber?

La Williams ha annunciato con un breve comunicato che dopo due stagioni al timone della squadra Jost Capito terminerà il suo rapporto di lavoro.

Il CEO e Team Principal, arrivato a Groove nel 2020, concluderà la sua collaborazione con la squadra il prossimo 31 dicembre. Ma non è la sola dipartita di peso che deve incassare la squadra inglese. Insieme a Capito lascerà il team anche il direttore tecnico François-Xavier Demaison, ed anche nel suo caso si tratta di dimissioni arrivate dopo due stagioni di attività.

François-Xavier Demaison, direttore tecnico Williams che ha lasciato Grove. Seguirà Capito alla Sauber? Photo by: Williams

“È stato un enorme privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di una grande squadra – ha commentato Capito – e continuerà da lontano a seguire il percorso di crescita del team che sono certo proseguirà anche in futuro”.

“Ringraziamo Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione confermata durante un periodo di transizione molto importante per il rilancio della Williams Racing – ha commentato il Presidente di Dorilton Capital, Matthew Savage - vorremmo anche ringraziare François-Xavier per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

La Williams Racing ha inoltre comunicato che annuncerà il suo nuovo Team Principal, così come il nuovo Direttore Tecnico, nelle prossime settimane.

Le dimissioni delle due figure di maggior spicco nell’organigramma Williams hanno ovviamente innescato diversi scenari, soprattutto legati alle potenziali destinazioni che potrebbero raggiungere in futuro.

L’esperienza, soprattutto di Capito, si potrebbe incastrare perfettamente nel ruolo di team principal della Sauber qualora la squadra svizzera dovesse essere chiamata a sostituire Frederic Vasseur, ormai dato per certo a Maranello.

Capito prima della sfida Williams è stato a lungo in Volkswagen, gruppo di cui fa parte l’Audi che prenderà il controllo della squadra svizzea.