F1: Williams ha confermato Jack Aitken come terzo pilota

A poche ore dalla presentazione della Williams FW43B, che avverrà nella giornata di domani, la squadra di Grove ha definito completamente la propria line up piloti per la stagione 2021, aggiungendo ai due piloti titolari il nome del driver che dovrà fare da terzo ed eventuale sostituto.

Si tratta di Jack Aitken, confermato terzo pilota e, dunque, pilota di riserva per la stagione 2021 di Formula 1. Il pilota britannico di origini coreane ha debuttato lo scorso anno in Formula 1, prendendo il posto di George Russell al Gran Premio di Sakhir, quando il connazionale era stato chiamato dalla Mercedes per sostituire Lewis Hamilton, fermato per aver contratto il COVID.

In Bahrain, Aitken ha colto un buon 16esimo posto finale, sebbene sia stato involontariamente autore di una concatenazione di eventi che ha privato Russell della prima vittoria in Formula 1, ma ha permesso a Sergio Perez di cogliere il suo primo hurrà nel Circus iridato.

Aitken ha anche preso parte alle Libere 1 del GP di Stiria e ai test di fine stagione svolti a Yas Marina, ad Abu Dhabi. "Dopo avermi aiutato a coronare un sogno nella passata stagione, con l'esordio in Formula 1, sono assolutamente felice di poter continuare a occupare il ruolo di terzo pilota alla Williams", ha dichiarato Jack.

"Nel breve periodo in cui ho lavorato con Williams ho comunque trovato tanti amici e un profondo desiderio di tornare al successo proprio come team. C'è tanta professionalità ed etica del lavoro nella squadra. Tutti fanno in modo che io indossi la tuta Williams con estremo orgoglio e dopo aver assaggiato la F1 al GP di Sakhir nella passata stagione cercherò di dare più supporto che potrà alla squadra, ma anche di proseguire nella mia crescita come pilota".

Aitken, nel 2021, non dovrebbe più correre in FIA Formula 2, bensì nel Mondiale Endurance e occupare il ruolo di terzo pilota alla Williams. "Siamo molto felici di confermare Jack anche per il 2021", ha dichiarato Simon Roberts, team principal della Williams.

"E' un gran talento ed è diventato un vero membro del team sin da subito. Ci ha davvero impressionato con la sua performance a Sakhir nel 2020, facendo il suo esordio con poco preavviso, ma facendo comunque un ottimo esordio nel corso del fine settimana".