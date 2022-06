F1 | Williams: FW44 visibilmente diversa con gli aggiornamenti

Con l'adozione del nuovo regolamento tecnico da parte della Formula 1, il team Williams sperava di poter tornare a competere per posizioni maggiormente nobili dello schieramento. Ma così non è stato.

Sino a ora la squadra di Grove ha raccolto appena tre punti, tutti firmati da Alexander Albon tra i Gran Premi d'Australia e di Miami. Poi più nulla. La FW44 si sta rivelando una delle monoposto più deludenti di questo inizio di stagione, pur adottando il retrotreno Mercedes - anch'essa in enorme difficoltà rispetto al passato - sebbene le aspettative fossero ben più alte.

In questo momento la Williams è all'ultimo posto nel Mondiale Costruttori, a 12 punti di distanza da Haas e Aston Martin che la precedono. In questo avvio di stagione gli ingegneri del team britannico hanno optato per un approccio conservativo per ciò che riguarda gli aggiornamenti dedicati alla vettura, ma ora è tempo di intervenire.

Dave Robson, responsabile delle prestazioni dei veicoli della Williams, ha spiegato che ora i team "Devono trarre il massimo vantaggio dalle risorse economiche impiegate" quando introducono pacchetti di novità a causa della presenza del Budget Cap.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

La Williams, come ammesso dallo stesso Robson, non ha ancora portato nulla di veramente importante per la FW44, ma ha confermato che il calendario legato all'introduzione delle novità sostanziose è stato stilato.

"Sì, abbiamo deciso, e ora siamo impegnato in galleria del vento", ha dichiarato Robson lo scorso fine settimana. "Ora si tratta solo di produrre il primo pacchetto d'aggiornamenti. Speriamo di non danneggiare le componenti, bisogna fare attenzione. Il pacchetto di novità è il arrivo. Quando lo consegneremo, speriamo sia più chiaro nei prossimi giorni".

La parte più interessante di ciò che ha detto Robson è legato alla direzione presa dal team per ciò che riguarda lo sviluppo delle FW44: "Siamo partiti dall'ala anteriore e abbiamo lavorato verso il posteriore. Sono sicuro che ci siano diversi modi per farlo e non sappiamo ancora quale sia il migliore".

"Per quanto riguarda il breve termine e il resto di questa stagione, ci siamo impegnati in un concetto che sarà visibilmente diverso da quello che abbiamo visto sino a ora", ha concluso l'ingegnere della Williams.