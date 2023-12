F1 | Williams e Sauber svelano le macchine 2024 il 5 febbraio

Mancano ancora una decina di giorni all'inizio del nuovo anno, ma i team di Formula 1 guardano già al 2024 e alle date di presentazioni delle nuove monoposto.

La prima ad annunciare la data in cui verranno tolti i veli alla nuova vettura è stata la Ferrari, che durante il pranzo di Natale con i media ha fissato in martedì 13 febbraio il grande giorno. Tuttavia, nella giornata di venerdì sono state confermate altre due date da tenere a mente in vista del prossimo campionato, ovvero quelle delle presentazioni della Sauber e della Williams.

Come anticipato da Motorsport.com, la scuderia svizzera, che assumerà una nuova identità a partire dalla prossima stagione dopo aver perso il main sponsor Alfa Romeo, svelerà la nuova vettura il prossimo 5 febbraio in un evento che si terrà in Inghilterra. Sarà un momento importante per il team di Hinwil, che tra l'altro dovrebbe presentare una monoposto rivista nelle sue forme, dato che cambierà filosofia per cercare di risolvere i punti deboli che l'hanno più volte costretta a lottare nelle retrovie nel 2023, in particolare quelli legati al carico complessivo nelle curve veloci.

Dopo una stagione deludente, conclusa al nono posto nella classifica costruttori e con soli 16 punti conquistati, Alessandro Alunni Bravi ha infatti spiegato: "La vettura del prossimo anno non sarà un'evoluzione di quella di quest'anno, perché pensiamo che ci siano dei limiti in questo concept che non possiamo sfruttare ulteriormente. Quindi, avremo una vettura completamente nuova, dal telaio alle sospensioni, tutto, tutte le aree". Seppur non sarà la prima creatura nata completamente sotto la direzione tecnica di James Key, arrivato a Hinwil lo scorso settembre dopo l'addio alla McLaren, il progetto ha già ricevuto qualche input dall'ingegnere britannico.

Tuttavia, la Sauber, che presto svelerà anche il nome completo con cui andrà ad affrontare il campionato 2024, non sarà l'unica a dare il via alla propria stagione il 5 febbraio. Nella stessa giornata, infatti, anche la Williams inizierà il suo mondiale con il classico "Season launch", anche se non è ancora chiaro se verrà mostrata direttamente la vettura oppure solamente la livrea in attesa che l'auto faccia poi il suo debutto in pista durante un filming day, esattamente come avvenuto gli scorsi anni.

Per la scuderia di Grove si tratterà di una stagione importante, dato che dietro le quinte sta lavorando duramente sulla monoposto del 2024 da oltre metà anno, tanto da arrestare in anticipo lo sviluppo della vettura 2023 per concentrarsi esclusivamente sul prossimo campionato. Sarà anche la prima vettura nata sotto la direzione di James Vowles, il quale ha preso il comando della squadra nel ruolo di Team Principal all'inizio di quest'anno, con l'obiettivo ora di quantomeno riconfermare il settimo posto nel mondiale costruttori ottenuto nel 2023. Inoltre, ad affiancare Vowles ci sarà anche Pat Fry, arrivato recentemente a Grove per arricchire e migliorare il personale tecnico della scuderia di Grove.

Le presentazioni comunicate fino ad ora: