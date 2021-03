F1: Williams conferma Ticktum come pilota di sviluppo

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Dan Ticktum e la scuderia Williams. Lo storico team inglese, infatti, ha confermato quest’oggi il britannico nel ruolo di pilota di sviluppo.

Ticktum andrà così ad affiancare Jamie Chadwick, la pilota che nel 2019 si è imposta nella stagione d’esordio della W Series.

Il 21 enne inglese affronterà quest’anno la sua seconda stagione in Formula 2. Nel 2020 Ticktum ha affrontato la categoria con il team DAMS, ma non ha brillato ed ha ottenuto una sola vittoria per poi chiudere in campionato in una anonima dodicesima posizione.

Dan, quest’anno, tornerà all’assalto della serie con i colori del team Carlin ed avrà come compagno di squadra il confermato Jehan Daruvala.

“Sono molto felice di continuare la mia collaborazione con la Williams come pilota di sviluppo” ha dichiarato Ticktum. “Sarà divertente avere più tempo da trascorrere a bordo pista quest'anno, dato che l'anno scorso è stato piuttosto difficile, e sarà bello essere maggiormente coinvolto con la squadra”.

“Non vedo l'ora di continuare a dare il mio supporto al simulatore e sono molto concentrato per quest'anno. Ho ancora molto lavoro da fare, ma mi sento privilegiato e molto felice di poter rappresentare la Williams”.

Simon Roberts, team principal della scuderia inglese, ha voluto sottolineare la propria soddisfazione per l’accordo con Ticktum: “È fantastico continuare a lavorare con Dan. È un giovane pilota con un sacco di talento, e questo lo si è potuto notare con i suoi successi back-to-back a Macao insieme alla sua stagione impressionante rookie in F2 lo scorso anno”.

“Abbiamo avuto modo di vedere in prima persona le sue abilità al simulatore e Dan ha giocato un ruolo importante nell'aiutare lo sviluppo della vettura, oltre a diventare un membro ben rispettato della squadra. Non vediamo l'ora di vederlo crescere anche nel 2021”.