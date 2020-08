Williams: c'è l'adesione al Patto della Concordia

E tre. Dopo Ferrari e McLaren anche la Williams ha firmato il nuovo Patto della Concordia che entrerà in vigore nel 2021 con una validità quinquennale. L'annuncio è arrivato quando è stata chiusa la Borsa di Londra ed è stato dato in tempo per prendere il bonus di 5 milioni che Liberty Media ha messo a disposizione dei team che avessero rispettato la data fissata dal promotore.

Claire Williams, Vice Team Principal della Williams Racing ha dichiarato: “Il nuovo Patto della Concordia rappresenta un importante passo avanti, sia per la Formula 1 che per la Williams. Essendo una delle squadre più longeve di questo sport, siamo lieti di vedere confermata la giusta direzione della Formula 1 per la nuova era che andrà a cominciare".

"La nostra aspettativa, in linea con Liberty Media, è che questa nuova era possa essere caratterizzata da corse più ravvicinate ed entusiasmanti grazie alla nuova piattaforma regolamentare, che include una distribuzione più equa delle entrate e un primo Budget cap per il nostro sport".

"L'accordo è una pietra miliare nello sviluppo della Formula 1 e rappresenta anche una significativa opportunità per la Williams di continuare il nostro viaggio di ritorno verso la parte anteriore della griglia".