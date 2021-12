F1 | Williams: arriva l'ex VW Smeets come direttore sportivo

In precedenza, Smeets è stato il team manager della struttura WRC della Volkswagen, lavorando sotto l'attuale CEO e team principal della Williams, Jost Capito.

Dopo aver collaborato alla conquista dei tre titoli consecutivi piloti e costruttori nel WRC, Smeets ha assunto il ruolo di direttore motorsport del marchio nel 2016, quando Capito ha lasciato il gruppo VW per unirsi alla McLaren in F1.

Smeets ha proseguito come responsabile motorsport della Volkswagen per oltre quattro anni, ma ora si è unito al management della Williams come parte della ristrutturazione in corso all'interno del team.

Capito ha assunto la responsabilità della Williams all'inizio di quest'anno, dopo l'uscita del team principal Simon Roberts, ed ha trovato la necessità di ristrutturare il ramo gestionale, compresa quella di assumere un nuovo direttore sportivo.

Un ruolo che Smeets ha assunto il mese scorso, a partire dal Gran Premio del Qatar, anche se la sua nomina non era stata annunciata formalmente dalla squadra. Il suo è solo l'ultimo arrivo dalla Volkswagen, dopo quello di Capito lo scorso dicembre e del direttore tecnico FX Demaison nel mese di marzo.

Secondo quanto riportato sul sito della Williams, Smeets sarà "responsabile della governance sportiva e della rappresentanza del team in tutte le questioni sportive relative alla FIA, alle altre squadre e alle associazioni motorsport".

Inoltre, sarà anche il responsabile dell'academy per i giovani, che attualmente comprende Jack Aitken, Roy Nissany e Jamie Chadwick.