Williams: ali diverse e vecchi pezzi riciclati!

La Williams quando si parla di tecnica diventa un po’ un mistero, perché le (pochissime) parti nuove vengono riassemblate con pezzi vecchi, se non vecchissimi perché la squadra di Grove non dispone di adeguati ricambi freschi per le due FW42 di George Russell e Robert Kubica.

Anche volendo, quindi, le due monoposto non potranno mai avere una configurazione aerodinamica uguale. E il GP del Messico ne è un chiaro esempio che vi mostriamo: ecco le due ali anteriori che sono completamente diverse. A sinistra si vede quella di George Russell che non è altro che quella sperimentale che ha debuttato a Suzuka nelle libere con il pilota polacco e che poi gli è stata tolta per decisione, pare, di vertici del team.

Williams Racing FW42, ala anteriore Photo by: Giorgio Piola Williams Racing FW42, ala anteriore vista da dietro Photo by: Giorgio Piola

Si tratta di una soluzione che è stata pensata con dei concetti che andranno nella direzione della monoposto 2020: è evidente che si è spinto lo sviluppo verso l’outwash dei flussi, seguendo il filone aerodinamico lanciato dalla Ferrari con l’obiettivo di portare più aria all’esterno della ruota anteriore.

Diverse sono anche le paratie laterali: quella a destra di Robert è più arcuata nel bordo d’uscita, con un marciapiede esterno meno arcuato, senza il piccolo flap in uscita.

Williams Racing FW42, bargeboard con il doppio boomerang Photo by: Giorgio Piola

Anche i bargeboard e il fondo non hanno nulla in comune: l’ultima “evoluzione” è quella con il doppio boomerang sovraapposto.