F1 | Williams: Adam Carter lascia Grove dopo sei anni

La Formula 1 è in una fase di profonda trasformazione non solo per la rivoluzione regolamentare che porterà quest’anno al debutto le monoposto a effetto suolo, ma anche a livello di uomini che compongono le squadre.

In una fase in cui stanno per uscire allo scoperto le macchine 2022 che sono in gestazione nelle factory dei team, si stanno registrando molti cambiamenti nei ruoli tecnici e dirigenziali delle squadre.

La Williams ha ufficializzato l’uscita di Adam Carter dal suo gruppo di lavoro. A darne notizia è stato Jost Capito, il CEO di Grove, cha ha ammesso senza tanti giri di parole che prosegue la ristrutturazione dello staff che aveva cominciato all’inizio dello scorso anni.

Adam Carter era nell’organico della Williams dal maggio 2016 e nel GP dell'Arabia Saudita dello scorso anno è stato il più alto in grado aziendale a prendere la conduzione della squadra nel momento in cui Capito era stato colpito dal COVID e aveva dovuto saltare la penultima trasferta 2021…

Capito ha spiegato: “Mentre guardiamo alla nostra riorganizzazione tecnica e ai nostri obiettivi per la stagione 2022, abbiamo apportato delle modifiche allo staff ingegneristico. Adam Carter ha lasciato la squadra e vorrei ringraziarlo per il suo duro lavoro e il suo contributo dato negli ultimi sei anni".

Da quando la Williams è stata rilevata dal fondo investimento Dorilton nel settembre 2020 ci sono stati molti avvicendamenti: Capito, infatti, alla direzione tecnica nel marzo scorso aveva chiamato François-Xavier Demaison un ex Vw, proprio il direttore sportivo Sven Smeets, pescando, quindi in un bacina che aveva conosciuto bene.

Adam Carter è un tecnico di esperienza che aveva iniziato la sua carriera in F1 con l’Arrows nel 1998 ed era passato alla McLaren dopo la chiusura del team diventando un ingegnere del test team del 2002.

Dopo un breve passaggio alla Jordan nel 2004 era approdato alla Renault come ingegnere di pista. Nel 2008 è stato ingegnere capo della Wirth Research e, quindi, è stato in Virgin/Manor, prima di trasferirsi alla Williams dove è cresciuto nelle mansioni fino a diventare CTO nel 2021.