F1 | Waché: "Sarà difficile rendere le vetture 2026 più leggere"

Se c’è un aspetto che i piloti di Formula 1 hanno rimarcato in più occasioni è quello del peso delle vetture, di volta in volta maggiore ad ogni rivoluzione tecnica. Un elemento che chi sta dietro al volante avverte in modo significativo, soprattutto in termini di agilità nelle curve lente o durante un duello, ma che ricopre un tema di spicco anche in termini di sicurezza.

Per quanto sia vero che l’aumento di peso sia in parte dovuto anche ai migliori standard in termini di sicurezza, con protezioni sempre più resistenti che devono superare crash test particolarmente severi, dall’altra parte George Russell ha più volte sottolineato il rischio che una vettura più pesante può rappresentare in caso di incidente, perché l’energia da dissipare nell’impatto sarebbe maggiore.

Facendo un passo indietro, la massa a secco delle monoposto è aumentato di 200 kg negli ultimi due decenni: nel 2008, infatti, il peso minimo era di 585 kg, salito poi a 620 kg con le modifiche regolamentari e il ban dei rifornimenti durante i pit stop nel 2010. Con i regolamenti turbo-ibridi del 2014 si è poi saliti a 691 kg, arrivando fino ai 798 kg previsti dal regolamento tecnico per la stagione 2023, dato che rappresenta un record per la categoria.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Per questo, a più riprese Stefano Domenicali e il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem hanno indicato come uno degli obiettivi per la stagione 2026 dovrebbe essere quello di ridurre il peso, anche se sembra una sfida piuttosto ardua. Di questo aspetto ne hanno parlato diversi ingegneri, i quali però hanno espresso una visione contrastante sulla fattibilità e i metodi per arrivare a questo target.

Chi ha espresso ben più d qualche dubbio è Pierre Waché, direttore tecnico della Red Bull, il quale ha rimarcato che al netto della questione telaio e dispositivi di sicurezza, nel 2026 aumenterà il peso della Power Unit, per cui sarà irrealistico pensare a un significativo calo della massa a vuoto: “Non sono sicuro che ci sarà un cambiamento significativo in termini di peso [nel 2026]. La sicurezza, l'aspetto più importante, la sicurezza è migliorata molto per il pilota. E non vorremmo compromettere questo aspetto. Inoltre, credo che la Power Unit definita ora [per il 2026] sia già enormemente più pesante di quella che abbiamo attualmente. Penso che renderla significativamente più leggera sarà molto, molto difficile”, ha aggiunto l’ingegnere del Team di Milton Keynes.

C’è chi, tuttavia, ha anche proposto una via differente, come James Allison, il quale ha suggerito alla FIA di imporre un limite di peso relativamente più leggero, dando poi il compito ai team di capire come arrivarci. Un’idea che, però, andrebbe ad influire in maniera significativa in termini di budget, spingendo i team a concentrarsi soprattutto su quell’area rispetto ad altre.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, sul ponte del controllo peso Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Non è il solo a pensare che questa sorta di inesorabile tendenza all'aumento del peso sia qualcosa che deve essere arrestato e poi invertito. Perché, sapete, di anno in anno le vetture sono diventate più pesanti. Non è banale far muovere il peso nella direzione opposta. È particolarmente complicato inventare regole tecniche che rendano l'auto molto più leggera. Il modo per alleggerirle, a mio avviso, è abbassare il limite di peso e renderlo un nostro problema”.

“Se le auto superano il limite, allora tutti noi siamo costretti a prendere decisioni piuttosto difficili su ciò che mettiamo nelle nostre auto e su ciò che non mettiamo. Ma non tutti sono d'accordo con questo punto di vista. Ma credo che questo sia il modo più garantito per ridurre il peso delle auto”, ha spiegato il direttore tecnico della Mercedes.

Pierre Wache, ingegnere della Red Bull Racing, Dan Fallows, Aston Martin F1 Team, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG Photo by: Motorsport Images

Anche Dan Fallows, per quanto si sia dichiarato in linea con l’idea suggerita da James Allison, ha voluto rimarcare quanto possa essere difficile da applicare con le regole 2026, dato che indubbiamente il peso complessivo andrà a salire in maniera importante: “Credo di essere probabilmente d'accordo con James su questo punto. Penso che ci siano cose che possiamo fare nelle regole per aiutarci. Penso che, certamente, abbassare il limite di peso sia un modo per raggiungere l'obiettivo”.

“Ma dobbiamo assicurarci di non compromettere in alcun modo la sicurezza. E forse ci sono cose che potremmo fare dal punto di vista architettonico che potrebbero aiutare. Ma certamente sarà una sfida. E penso che non ci sia dubbio che, con le norme sulle unità di potenza così come sono state fissate, la sfida sia ancora più grande”, ha aggiunto Fallows.