F1 | Wache: "Newey è ancora insostituibile per Red Bull"

Uno degli ingegneri di maggior successo nella storia della F1, Newey è stato una colonna portante della Red Bull fin dal suo ingresso nel 2006, contribuendo ai 13 titoli mondiali della scuderia, di cui sette totali con Sebastian Vettel e Max Verstappen nel campionato piloti e sei in quello costruttori.

Dopo aver intrapreso diversi progetti nel gruppo Red Bull dal 2014, Newey si è ritirato dalla gestione quotidiana degli affari tecnici della F1 quando Wache è stato promosso direttore tecnico nel 2018. Sebbene sia prossimo al pensionamento, il 65enne britannico continua a partecipare alla progettazione delle macchine del team e il suo contributo è considerato fondamentale per la loro competitività.

"È insostituibile, sì - non si può sostituire!". ha dichiarato Wache a Motorsport.com. "Su base giornaliera, non fa parte del nostro processo. Viene più che altro dall'esterno e cerca di aiutarci o di sfidarci su diversi aspetti della squadra, come la progettazione meccanica, l'aerodinamica o la dinamica del veicolo".

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Wache, ingegnere di gara, Red Bull Racing, Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, nel garage

L'esperienza di Newey è ritenuta preziosa dopo quasi vent'anni alla Red Bull e i precedenti periodi di successo passati alla Williams e alla McLaren. Wache ritiene che Newey abbia "la maggiore esperienza di tutta la griglia in termini di ingegneria" e concorda sul fatto che ora funge da mentore per la squadra.

"Bisogna usarlo anche per la sua esperienza, visto che ha meno tempo per noi. È più... non so come si dice in inglese, quando si dice che qualcuno è lì per sfidare un aspetto delle cose. Non è lì per fare il piano, per fare il concept completo della macchina".

Alla domanda se Newey agisca ora come una cassa di risonanza, con la squadra che gli propone idee, Wache ha confermato: "Sicuramente. E poi ci sta sfidando. Direi che è più stimolante di [essere d'accordo]".

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, festeggiano in Parc Ferme dopo la Sprint

"Penso che sia un bene. Perché quando fai un passo indietro, vedi anche cose diverse. Ha un background diverso da quello di tutti noi. Inoltre, ha delle conoscenze che noi non abbiamo. Perché non le abbiamo ancora sperimentate".

Oltre all'esperienza di Newey, il francese è particolarmente colpito dalla sua umiltà, sottolineando che crea un ambiente di lavoro sano: "È una persona molto intelligente e ha una mentalità molto aperta. Le persone con molto successo di solito [pensano] che la loro idea sia la migliore, ma lui non è così. Ha una mentalità molto aperta. Penso che stia lavorando in questo modo, come mentore e sfidando noi".

Servizio aggiuntivo di Ronald Vording