F1 | Vowles sul ruolo di TP: "Mercedes mi ha formato, ma molto da imparare"

Dopo aver passato un periodo estremamente complesso dal punto di vista finanziario e sportivo, la Williams sta cercando di ricostruire sé stessa mettendo da parte il passato. Nel corso delle ultime settimane, la squadra inglese ha dato il via a una profonda rivoluzione, in realtà iniziata con l’arrivo di Dorilton Capital come nuovo proprietario nel 2020.

Dopo l’addio dell’ex Team Principal Jost Capito lo scorso inverno, l’azienda americana ha cercato di rinforza la propria struttura, partendo dal cercare un responsabile che potesse guidare nella direzione giusta il nuovo corso. Quella figura è stata identificata nella persona di James Vowles che, seppur nominalmente fosse solamente a capo delle strategie in Mercedes, in realtà era una sorta di braccio destro per Toto Wolff.

Infatti, oltre ad avere l’ultima parola sulle strategie in gara, nella sua precedente posizione Vowles ha avuto modo di collaborare nella gestione della rosa dei piloti junior della Mercedes ed era tra i candidati a sostituire un giorno Wolff al vertice della squadra.

Tuttavia, un’esperienza da braccio destro non gli ha dato tutti gli elementi per confrontarsi con un nuovo ruolo e una nuova realtà, perché la Williams non è certo Mercedes, non solo in termini di personale, ma anche di strumentazione a disposizione. Lo stesso Vowles aveva richiesto degli interventi sul budget cap in modo da dare a team che in passato hanno avuto minori risorse la possibilità di adeguare i propri strumenti a quelli della concorrenza, come, ad esempio, il software di gestione per gli elementi in fabbrica.

I primi mesi di incarico con la scuderia inglese gli hanno permesso di rendersi conto che ha ancora molto da imparare ma, allo stesso tempo, Vowles ritiene di poter essere all'altezza di altri Team Principal: “Si passa dal sapere una cosa per molti, molti anni a ricordarsi che sono 20 anni che sono stato nel posto precedente”, ha detto l’ingegnere a Sky UK.

James Vowles, Williams Photo by: Williams F1

"Ho avuto la fortuna di occuparmi di strategia, ma poi sono passato a molti altri compiti a cui abbiamo lavorato io e Toto, compresa la strategia non solo per la squadra ma anche per altre organizzazioni all'interno della Mercedes. Mi ha dato una formazione, ma chiaramente non il quadro completo di tutto ciò che mi aspetta qui [in Williams]”.

"Tuttavia, tutto è eccitante semplicemente perché si utilizzano le competenze acquisite in precedenza e si devono esplorare i limiti di ciò che si conosce. Devo imparare molto. Devo confrontarmi con altri nove Team Principal che fanno questo mestiere da moltissimi anni e sono molto esperti in quello che fanno. Ma credo che sarò all'altezza della situazione".

Quando gli è stato chiesto di fare un paragone tra Mercedes e Williams, Vowles ha detto di riconoscere una comune voglia di vincere, ma che la sua nuova sede deve ancora fare i conti con degli investimenti insufficienti.

"Sono due organizzazioni diverse che si trovano in una pitlane a soli 400 metri di distanza l'una dall'altra. La Mercedes è un'organizzazione che è stata ben finanziata per molti anni e ha tutti gli strumenti che si possono desiderare. La Williams ha attraversato una serie di difficoltà negli ultimi 15 anni”.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

“A ben guardare, non ha avuto gli investimenti necessari per stare al passo con i livelli degli altri. Ha fatto incredibilmente bene con le risorse che ha avuto. C'è ancora un numero di brave persone che vincere, che vogliono le prestazioni, che vogliono stare davanti".

"Ora è davvero quello che definirei un periodo di trasformazione, è in un viaggio. Tutti sono coinvolti in questo viaggio. Abbiamo buoni investimenti, abbiamo una buona capacità di prevedere dove dobbiamo andare".

"Ci sono ancora persone che si alzano dal letto la mattina e vogliono solo correre al meglio delle loro possibilità. Ora abbiamo bisogno di riunire la squadra, di dare una buona direzione e di assicurarci di andare avanti nel modo giusto", ha poi aggiunto Vowles.