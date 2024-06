F1 | Vowles: "Sainz in Williams? Stiamo trattando per convincerlo"

La griglia per la prossima stagione non è ancora definita, con diversi sedili ancora da assegnare. Tra quei piloti al centro del mercato c’è Carlos Sainz, il quale deve ancora fare la sua scelta valutando tra diverse opzioni sul tavolo, legandosi al progetto Sauber-Audi, che punta su una visione a lungo termine che non è priva di incognite, oppure alla Williams, che si è inserita nelle ultime settimane nelle contrattazioni.

Per quanto sia chiaro che Audi stia investendo in maniera massiccia per potenziare le strutture Sauber in vista del suo arrivo nel 2026 con una Power Unit costruita in casa, chiaramente i dubbi rimangono. Dall’altra parte la Williams, che sta continuando a spingere per migliorare in ogni reparto dopo l’arrivo di Dorilton Capital, potrebbe rappresentare una buona scelta sul medio termine, perché potrebbe dare libertà di movimento in vista del prossimo rimescolamento di mercato.

Inoltre, in una nuova era regolamentare in cui la Power Unit farà la differenza, soprattutto all’inizio del ciclo tecnico, avere il supporto di Mercedes potrebbe essere un punto di forza, come rimarcato dal Team Principal della scuderia di Grove. Questo è uno degli elementi messi sul piatto dallo stesso Vowles che, durante il fine settimana del Canada, ha parlato di come stiano procedendo le trattive con lo spagnolo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

“C'è un motivo per cui sono qui. La Williams non è la stessa Williams di tre anni fa e il fatto che stiamo parlando con Carlos dimostra che il nostro approccio è cambiato. Vogliamo che due piloti di livello mondiale facciano parte della nostra scuderia in futuro. Vogliamo che il mondo si renda conto che siamo qui e facciamo sul serio”, ha spiegato Vowles ai microfoni di Sky, sottolineando come l’essere in discussione con Sainz dimostri anche i progressi del team negli ultimi anni, che non è più visto come la Cenerentola della F1.

Chiaramente, la strada è ancora lunga, soprattutto considerando che fino a pochi mesi fa anche a livello di strutture vi era un gap concreto non solo nei confronti delle squadre di vertice, ma anche verso alcuni i team della midfield, ma gli investimenti stanno permettendo di avvicinarsi.

“Stiamo investendo. Per tornare nelle posizioni di vertice nel 2026, abbiamo una delle migliori Power Unit, se non la migliore, in arrivo sulla nostra vettura. Annunceremo a breve il nome del secondo pilota? Lo spero. Inoltre, ci sono circa 30 persone incredibili provenienti da altri team che abbiamo ingaggiato negli ultimi 12 mesi”, ha aggiunto il Team Principal, che ha menzionato la campagna di reclutamento portata avanti dalla squadra a livello di organico, convincendo anche Pat Fry a unirsi al team dopo l’addio ad Alpine.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Il mondo sta cambiando e una persona come Carlos è molto importante in questo senso per quanto riguarda il quadro generale della nostra situazione. Naturalmente, la differenza è che ha lui la possibilità di scegliere se venire qui o meno, ed è una scelta che spetta a lui. Se lo stiamo convincendo? È difficile da dire. Penso che si possano vedere tutti i punti di forza del nostro team. Per me è facile dirlo perché sono della Williams, ma penso che sia facile decidere di venire qui, ma deve essere lui a decidere”, ha aggiunto Vowles.

Il britannico ha confermato che sulla lista dei candidati per il secondo sedile in casa Williams affianco al confermato Alexander Albon ci sono due nomi: “La Williams ha una rosa di due piloti che potrebbero fare coppia con Albon il prossimo anno. Semplice. Penso che siamo stati molto aperti nel discutere chi è in cima alla nostra lista. Ma ora si tratta di capire cosa possiamo fare per trovare un accordo, in questa circostanza, con Carlos”.

"Ma è lui a scegliere dove andare. Si sa che ci sono una o due opzioni per lui, e noi siamo una di quelle due. Personalmente penso che siamo la scelta giusta. Penso che sarebbe un buon abbinamento. Ma la scelta rimane, ovviamente”, ha aggiunto Vowles, sottolineando il noto interesse di Audi nei confronti del madrileno.