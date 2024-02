F1 | Vowles: "FW46 pensata per essere veloce su tutte le piste"

La stagione 2024 della Williams è iniziata nella splendida cornice di New York, dove il team inglese ha scelto di presentare la sua livrea per il nuovo campionato. La nuova veste riprende le sfumature di blu già viste negli ultimi due anni, ma dietro le quinte si pensa a già quando la monoposto farà il suo debutto in pista in Bahrain.

Infatti, seppur la Williams non abbia ancora tolto i veli sulla vettura che disputerà il campionato che prenderà il via fra qualche settimana a Sakhir, sia i piloti che il Team Principal hanno svelato i primi interessanti dettagli sulla nuova auto che rappresenta sia una scelta di continuità che un tentativo di rompere con il passato.

Sia nel 2022 che nel 2023, le macchine realizzate a Grove avevano caratteristiche e punti di forza facilmente individuabili, a partire dalle alte velocità di punta e dalla bassa resistenza aerodinamica, tali da consentirgli di raggiungere risultati considerevoli in appuntamenti specifici. In qualifica certi limiti erano meno evidenti grazie all’utilizzo di gomme nuove, ma spesso in gara i piloti hanno dovuto lottare contro il surriscaldamento delle coperture, dovendo puntare sulle alte velocità di punta e la bassa resistenza per difendere la posizione.

La livrea presentata a New York per la stagione 2025 Photo by: Williams

Massimizzando il pacchetto la Williams è stata in grado di conquistare un prezioso settimo posto nel costruttori, con i relativi premi in denaro da reinvestire per rafforzare le strutture in fabbrica e il personale. L’obiettivo è costruire da quelle basi ma rivoluzionando molti aspetti, sia in termini di progettazione che sulla dinamica del veicolo, in modo da rendere la monoposto più efficace su tutti i circuiti e più semplice da guidare per i piloti. Un target che si sposa anche con quella che era l’idea di base di James Vowles specificata già a inizio 2023, ovvero sacrificare la scorsa stagione in termini di sviluppo durante il campionato per concentrarsi sulla progettazione della nuova monoposto.

Secondo Alex Albon e Logan Sargeant, che hanno già avuto modo di testare la monoposto 2024 al simulatore, le sensazioni sono piuttosto differenti rispetto allo scorso anno, in quanto gli ingegneri si sarebbero presi anche qualche rischio nel realizzare la FW46. La speranza è che alcune caratteristiche della vecchia vettura vengano smussate, che in alcune occasioni mostrava comportamenti imprevedibile nelle forti frenate, nelle curve a bassa percorrenza e in quelle più rapide ad ampio raggione.

“Innanzitutto, voglio un'auto che sia veloce su tutti i circuiti, non solo su alcuni. Sì, l'anno scorso eravamo una spina nel fianco da superare. Ma questo non è un punto di forza della vettura, è solo usare una debolezza come una specie di punto di forza”, ha spiegato James Vowles a margine della presentazione della nuova livrea.

“Siamo stati bravi a Monza e in altri circuiti, ma voglio che siamo forti ovunque. Quindi il primo cambiamento è stato quello di concentrarsi su un pacchetto aerodinamico e una piattaforma, quindi dinamica del veicolo. E il modo in cui l'ho fatto è che non è mai il lavoro di un singolo individuo. Non si tratta di aerodinamica. Non è il design delle sospensioni. Non è il modo in cui gestiamo cosa succede in pista. È una questione di tutti noi. Questo ha dato vita a conversazioni molto interessanti sulla direzione e sul percorso”.

James Vowles, Williams team principal Photo by: Williams

Rispetto agli scorsi anni, il team ha cambiato approccio in fase di progettazione concedendosi qualche rischio in più, con il fine non solo di aumentare il carico complessivo, ma anche migliorare alcuni aspetti connessi, come ad esempio proprio la dinamica del veicolo.

“L'anno scorso abbiamo avuto una vettura che spesso presentava un comportamento difficile. E non è stata la maggior parte dei team della griglia a soffrire di questa cosa, ma la nostra. Zandvoort ha mostrato cosa può fare questa macchina, se molti di quei comportamenti scompaiono. Quindi il pacchetto base non era male”, ha aggiunto il Team Principal sottolineando come anche la FW45 potesse ben difendersi quando certe vincoli non si presentavano come limiti insormontabili.

“Non si tratta solo di avere poco carico, ma è una questione che coinvolge più fattori. E la maggior parte dell'attenzione che abbiamo posto è stata quella di assicurarci di capire quali sono questi aspetti, di metterli in pratica, di capire cosa li muove e cosa no, di usare le simulazioni per capire come replicarli e, una volta replicati, di apportare modifiche significative”.

“Tutte queste cose sono significative per il modo in cui sviluppiamo la vettura, dal punto di vista aerodinamico, per fare dei passi avanti e non si tratta solo di aerodinamica, ma probabilmente di tre o quattro aree che entrano in gioco”.

La livrea presentata a New York per la stagione 2025 Photo by: Williams

James Vowles ha sottolineato come ha spinto i propri ingegneri a prendersi qualche rischio in più in fase di progettazione, abbandonando certe metodiche usate negli ultimi dieci anni: “Ho detto agli ingegneri che era il momento di rompere ciò che conoscevano e di ricominciare da capo, di tornare alle basi e di ripartire. Troppo spesso è troppo facile fare qualcosa con cui ci si sente a proprio agio. È molto difficile spingersi oltre i confini di ciò che si sta facendo e uscire dagli schemi che si conoscono da 5-10 anni. Eppure, se non lo facciamo noi, posso garantirvi che lo faranno altri nove team. Ed è per questo che si finisce indietro”.

La FW46 non rappresenterà una rivoluzione completa rispetto al passato, bensì un’evoluzione con cui cercherà di apportare modifiche significative per migliorarne il comportamento. Inoltre, includerà anche alcune soluzioni viste su altre vetture, trend ormai sempre più visibile sulla griglia di partenza: tuttavia, come ha sottolineato Vowles, sono idee prese ma sviluppate secondo la propria filosofia.

“Alcune caratteristiche [della FW46] saranno riconoscibili da altre auto di successo. Ma non si tratta di copiare: quello che ho detto con chiarezza al nostro team è che tutto deve essere sperimentato, progettato, testato e poi rimesso a punto, e se questo finisce col prendere qualcosa di simile ad altre auto, bene. Ma quello che non faremo è copiare le altre auto e poi cercare di capire come funziona il flusso”.

“L'auto avrà un aspetto diverso, ma vedrete che si tratta di un'evoluzione, perché è sempre così, è molto difficile allontanarsi troppo. Per quanto riguarda le sospensioni posteriori, ci sono parti di cui saremmo felici di parlare, ma le conserverò per il Bahrain, perché ci sono cose interessanti da dire sulle decisioni prese con le sospensioni posteriori”, ha aggiunto Vowles, lasciando intendere che vi potrebbero essere delle novità interessanti al retrotreno, più nello specifico sulla sospensione posteriore condivisa con il fornitore Mercedes