F1: Vorobyev lascia il ruolo di promoter del GP di Russia

Il 30enne era a capo dell'organizzazione che segue l'evento di Sochi dal 2014, anno in cui ne aveva 25 diventando il più giovane dei promotori di un evento del circus, nonché l'unico russo a far parte della F1 Commission.

Il suo ruolo è stato chiave anche nel prolungamento dell'accordo per avere il GP fino al 2025.

Vorobyev ha iniziato a lavorare per il Nring, pista che sorge vicino alla sua Nizhniy Novgorod, prima di passare al PrimRing e poi Moscow Raceway, ospitando DTM e Formula Renault 3.5.

Al momento non è chiaro dove sia diretto, ma il direttore generale del Sochi Autodrom, Alexey Titov, è stato scelto come suo successore.

"Essere nel team che ha organizzato il GP di Russia è stato un grande onore per me - spiega Vorobyev - Sono sicuro che l'azienda promotrice ROSGONKI sia forte e affidabile, e in grado di continuare con successo un lavoro importantissimo, sia con il GP che in altri eventi".

Informazioni aggiuntive di Anton Pogorelskiy e Sergey Ivanov