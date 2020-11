F1: Vips pilota di riserva Red Bull e AlphaTauri al GP di Turchia

Juri Vips, luminoso talento nelle serie minori, è diventato pilota di riserva per il team Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri nel fine settimana del Gran Premio della Turchia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1.

Vips fa parte del programma Red Bull Junior dal 2018 e in questa stagione ha corso in Super Formula anche a causa delle restrizioni nei viaggi che hanno complicato la mobilità. Ha però preso parte anche a gare di FIA F2 e Formula Regional European Championship.

Red Bull ha confermato questa mattina che Vips è riuscito a completare i 300 chilometri al volante di una monoposto di F1 necessari per poter prendere la Superlicenza e questo lo ha reso eleggibile per diventare pilota di riserva dei due team di proprietà Red Bull.

Vips assume il ruolo di pilota di riserva dei due team in questo fine settimana perché Sergio Sette Camara e Sébastien Buemi saranno entrambi impegnati in questo fine settimana in altre categorie.

Ricordiamo che Vips, nel corso di questa stagione, ha rimpiazzato Sean Gelael da Spa-Francorchamps nel team DAMS, cogliendo 16 punti in 8 gare, compreso un podio nella sprint race al Mugello.