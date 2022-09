F1 | Villeneuve festeggia i 25 anni del mondiale sull'Alpine A521

Jacques Villeneuve tornerà al volante di una monoposto di Formula 1 mercoledì 14 settembre, tre giorni dopo il GP d’Italia: il campione canadese guiderà a Monza l’Alpine A521, vale a dire la vettura dello scorso anno che ha conquistato il quinto posto nel mondiale Costruttori.

L'Alpine A521 che verrà guidata da Jacques Villeneuve dopo il GP d'Italia a Monza Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’occasione è nata grazie alla volontà di Canal+, l’emittente tv francese con la quale Jacques collabora, per celebrare il 25esimo anniversario dal titolo iridato ottenuto con la Williams motorizzata Renault nel 1997.Il 51enne si rimette al volante di una F1 recente dopo 16 anni visto che l’ultima partecipazione a un Gran Premio risale a Hockenheim 2006 con la BMW-Sauber.

Jacques Villeneuve con la Williams Renault con la quale è diventato campione del mondo 1997 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Villeneuve aveva corso per il team di Enstone nelle ultime tre gare della stagione 2004 come compagno di squadra di Fernando Alonso, attuale pilota della squadra: Jacques con la R24 aveva ottenuto solo due decimi posti e un undicesimo.

Jacques Villeneuve, Renault F1 Team, al GP della Cina 2004 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

La A521 è la monoposto utilizzata da Fernando Alonso ed Esteban Ocon nel 2021 e quest’anno è stato utilizzata nella formazione dei giovani piloti come Oscar Piastri.

“È una bella occasione nata grazie a Canal+ - spiega Jacques a Motorsport.com – un modo carino per ricordare che 25 anni fa ho vinto il mondiale di F1 con la Renault. Avrò modo di saggiare a Monza l’Alpine dello scorso anno in una serie di run. Ritroverò oltre a Fernando anche Alan Permane che era il mio ingegnere di pista”.

“È un’opportunità super: avrà modo di scoprire quanto vanno queste F1 moderne. Ho già fatto u test al simulatore e devo dire che queste vetture non sono tanto impressionanti a bassa velocità, ma diventano incredibili alle alte velocità”.

“Devo solo assicurarmi di trovare una buona postura nell’abitacolo perché le forze G saranno incredibili. La cosa buona è che a Monza ci sono lunghi rettilinei per cui ci sarà modo di rilassarsi e non patire fisicamente”.

Jacques ha ammesso che l’approccio agli attuali volanti computer non è stato facile, perché i comandi oggi sono molto più complicati rispetto alla F1 del 2006…

"Sì, ma non sono preoccupato, bisogna prenderci la mano. Il vantaggio è che sono sempre stato un giocatore nei video game per cui non mi manca l’attitudine. Partire da zero sarebbe complicato, ma non ho avuto modo di adattarmi”.

Villeneuve non ha mai smesso di correre: "Il mio obiettivo era di arrivare alla NASCAR. Dopo aver fatto Daytona quest'anno, mi è venuta voglia di fare una stagione completa, ma in questo momento sono troppo impegnato con la TV per pensare ad altro".

Anche Julien Febreau, commentatore di Canal+ e pilota esperto, avrà l'opportunità di guidare la A521 a Monza, mentre il team Alpine sarà di scena con la A522 per un filming day. Tanto Villeneuve che Febreau avranno modo di allenarsi al Paul Ricard con una Lotus E20 del 2012.