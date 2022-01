F1 | Video Ferrari: Sainz in testacoda a Fiorano con la SF71H

Il debutto 2022 di Carlos Sainz al volante di una Formula 1 è stato accompagnato da un testacoda: lo spagnolo si è girato in piena accelerazione all’uscita dell’ultima curva di Fiorano con la SF71H che la Ferrari gli ha messo a disposizione in mattinata per iniziare l’allenamento in vista della nuova stagione.

Carlos ha perso la rossa a causa della mancanza di grip dovuta alla temperatura molto bassa e all’obbligo di usare gomme Pirelli demo (quelle usate hanno la fascia bianca, vale a dire nella mescola più dura), ma è stato molto scaltro nel controllare la rossa che ha compiuto un 360 gradi completo prima di trovarsi nella direzione fronte marcia per poi proseguire senza problemi, suscitando l'emozione dei presenti.

Ringraziamo Rebecca Marsiletti, autrice del video, che ci ha fatto avere questo breve documento che pubblichiamo su Motorsport.com a testimonianza dell’innocuo fuori programma del pilota spagnolo.

Da segnalare anche il bel gesto di Sainz che a sessione ultimata si è fatto accompagnare nei punti dove c'erano i supporter del Cavallino e ha firmato autografi, mettendosi a disposizione dei tifosi per scattare dei selfie.

Pomeriggio tocca a Leclerc

Nel pomeriggio Carlos cederà il volante della SF71H a Charles Leclerc che avrà modo di tornare alla guida di una monoposto in pista, sebbene i due piloti titolari del Cavallino stiano lavorando anche al nuovo simulatore per sviluppare la 674 (numero di progetto con cui si riconosce la macchina a effetto suolo fintanto che non avrà un nome) che è in fase di costruzione nella Gestione Sportiva.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Davide Cavazza