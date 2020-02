(Video) Ferrari: Binotto in gara con Vettel sul "gatto"!

A meno di due settimane dalla presentazione della monoposto 2020, una rappresentanza della Scuderia Ferrari si è data appuntamento in Val Gardena per un weekend da condividere all’insegna del relax.

Una location tradizionale per il Cavallino (come accadeva anche nell’era Alonso) per staccare la spina prima del via della stagione.

Presenti all’appello Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Mattia Binotto e Marc Gené, ed ovviamente c’è voluto poco per trovare un’iniziativa ‘racing’ anche su strade decisamente innevate.

Davanti all’Hotel è stata ricavata una pista a forma di ‘8’, su cui si sono dati battaglia al volante di due gatti delle nevi (uno con il numero ‘5’ per Vettel ed un altro con il ‘16’ per Leclerc) i due piloti titolari insieme a Gené e Binotto, tutti con cronometro in vista ed accompagnati da un tutor.

Un momento di svago mirato al “team building”, in vista del primo impegno in pista che scatterà il prossimo 19 febbraio sul circuito di Montmelò.

