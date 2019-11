Vettel: "Si provano novità per la prossima stagione"

Sebastian Vettel va ad Abu Dhabi per fare bella figura: il tedesco spera di chiudere la stagione 2019 con un bel risultato consapevole che potrebbe avere un impatto positiv sul prossimo campionato. Seb non vuole parlare di Interlagos, ma preferisce gettare lo sguardo avanti, vedendo l'appuntamento di Yas Marina come un ponte verso il 2020...

“Quella di Abi Dhabi da un lato è l’ultima gara della stagione 2019, ma dall’altro costituisce per molti aspetti anche l’inizio del campionato 2020, dal momento che molti team testeranno alcune parti in prospettiva dell’anno prossimo anche nelle prove libere del venerdì".

"Martedì e mercoledì prossimi, poi, ci sarà la tradizionale sessione di test che ci permetterà di lavorare tanto sulle gomme della stagione ventura che su quelle 2021".

Quindi Yas Marina diventa una gara di collegamento con il prossimo anno...

"I collaudi in chiave futura dei team al venerdì e al sabato mattina avvengono perché le temperature nella prima e nella terza sessione di prove libere sono estremamente alte se messe a confronto con quelle che troveremo in qualifica".

"Tutto ciò rende quel tempo pista poco significativo per la ricerca del set-up e della configurazione ideale da adottare in gara, tanto vale dunque sfruttarle per un programma diverso".

Che previsioni fai per l'ultimo GP?

"Quella di Abu Dhabi è una pista con molte curve da bassa e media velocità. In contrasto con quanto accaduto a San Paolo, la Pirelli ha comunicato che porterà a Yas Marina le tre mescole più morbide".

"Ciò nonostante dovrebbe trattarsi di una gara ad una sola sosta, perché è troppo difficile superare nonostante ci siano due chiare zone DRS. Va da sé che la qualifica sarà di grande importanza.

Vogliamo terminare questa stagione in crescendo anche se sappiamo che i nostri rivali sono molto forti. Mi aspetto una gara divertente”.