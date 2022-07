F1 | Vettel: "E' ora di essere un padre e marito migliore"

Una lettera d'addio tocca sempre il cuore. Spesso fa male, raggiunge profondità poco esplorate, lascia cicatrici. Ma a volte ha anche il potere di spiegare meglio chi sia la persona che l'ha scritta di proprio pugno.

E' forse questo l'esempio più calzante che tocca Sebastian Vettel. Nel primo pomeriggio di oggi il tedesco del team Aston Martin Racing ha annunciato il ritiro dalla Formula 1, che avverrà al termine della stagione corrente.

Nelle ultime ore Sebastian ha aperto un proprio profilo ufficiale Instagram e se ne è servito subito per dare al mondo la notizia che aleggiava da tempo nel Paddock. Il modo con cui ha annunciato l'addio alla Formula 1 è una splendida lettera, aperta, molto profonda, onesta, realista. Tutte qualità che al tedesco non hanno mai fatto difetto.

"Con questa lettera annuncio il mio ritiro dalla F1 al termine della stagione 2022. Probabilmente dovrei iniziare con una lunga lista di persone da ringraziare, ma ritengo più importante spiegare le ragioni della mia decisione. Amo questo sport. È stato al centro della mia vita da quando ho memoria, ma così come c'è la vita in pista, c'è anche la mia vita fuori dalla pista".

"Essere un pilota non è mai stata la mia unica identità. Credo molto nell'identità: per quello che siamo e per come trattiamo gli altri, piuttosto che per quello che facciamo.

Chi sono io? Sono Sebastian. Padre di tre figli e marito di una donna meravigliosa. Sono curioso e facilmente affascinato da persone appassionate o competenti. Sono ossessionato dalla perfezione, sono tollerante e ritengo che tutti abbiamo gli stessi diritti di vivere, indipendentemente dal nostro aspetto, dalla nostra provenienza e da chi amiamo".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Amo stare all'aria aperta. Amo la natura e le sue meraviglie, sono testardo e impaziente. Posso essere molto fastidioso. Mi piace far ridere le persone, mi piace il cioccolato e il profumo del pane fresco. Il mio colore preferito è il blu. Credo nel cambiamento, nel progresso e nel fatto che ogni piccola cosa faccia la differenza. Sono ottimista e credo che le persone siano buone".

"Oltre alle corse, ho una famiglia e amo stare con loro. Ho coltivato altri interessi al di fuori della F1. La mia passione per le corse e la F1 comporta molto tempo trascorso lontano da loro e richiede molte energie. Dedicarmi alla mia passione come facevo e come pensavo fosse giusto, non va più di pari passo con il mio desiderio di essere un ottimo padre e marito. L'energia necessaria per diventare un tutt'uno con la macchina e la squadra e inseguire la perfezione richiede concentrazione e impegno. I miei obiettivi si sono spostati dal vincere gare e lottare per i campionati al vedere i miei figli crescere, trasmettere i miei valori, aiutarli a rialzarsi quando cadono, ascoltarli quando hanno bisogno di me, non doverli salutare e soprattutto poter imparare da loro e lasciare che mi ispirino".

"I bambini sono il nostro futuro. Inoltre, sento che c'è così tanto da esplorare e imparare sulla vita e su me stessa. Parlando di futuro, ritengo che viviamo in tempi molto decisivi e il modo in cui tutti noi diamo forma ai prossimi anni determinerà la nostra vita. La mia passione nasce da alcuni aspetti che ho imparato a non amare, che potrebbero essere risolti in futuro, ma la volontà di applicare questo cambiamento deve diventare molto, molto più forte, e deve tradursi in azione oggi. Le chiacchiere non bastano e non possiamo permetterci di aspettare. Non c'è alternativa. La corsa è iniziata".

"La mia corsa migliore? Deve ancora arrivare. Credo nel progresso e nell'andare avanti. Il tempo è una strada a senso unico e io voglio seguire i tempi. Guardare indietro non fa altro che rallentare la corsa. Non vedo l'ora di correre su piste sconosciute e di trovare nuove sfide. I segni che ho lasciato sulla pista rimarranno finché il tempo e la pioggia non li cancelleranno. Ne verranno tracciati di nuovi. Il domani appartiene a coloro che danno forma all'oggi. La prossima curva è in buone mani, perché la nuova generazione si è già presentata. Credo che ci sia ancora una gara da vincere. Addio e grazie per avermi permesso di condividere la pista con voi. Mi è piaciuto molto".