F1 | Vettel multato con 5.000 euro per il rientro in scooter

Il rientro ai box in scooter è costato caro a Sebastian Vettel. Al pilota tedesco dell’Aston Martin, infatti, è stata inflitta una multa di 5.000 euro per essere tornato ai box alla fine delle FP1 utilizzando un mezzo dei commissari sul tracciato di Melbourne.

Quando mancavano circa 15 minuti al termine del primo turno di Libere, la Aston Martin numero 5 ha iniziato a perdere potenza ed il fumo è uscito dalle bocche di ingresso della monoposto. Vettel ha accostato a bordo pista in prossimità di curva 10 per poi prendere in prestito un estintore da un commissario e limitare i danni provocati dalla rottura della power unit Mercedes.

Seb ha poi aiutato i commissari a spostare la vettura in una posizione di sicurezza ed ha atteso che il turno finisse per tornare ai box.

Con grande sorpresa, quando le operazioni in pista sono concluse, Vettel è salito in sella ad uno scooter ed ha sfruttato proprio il tracciato di Melbourne per tornare in pit lane finendo immediatamente sotto investigazione.

I Marshal assistono Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, dopo i problemi tecnici alla sua monoposto durante le FP1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Dopo un lungo confronto con i commissari, avvenuto al termine del secondo turno di Libere dove il tedesco non è riuscito a girare, il collegio ha preso la decisione di multare Vettel di 5.000 euro.

“Alla fine della sessione Vettel ha cercato un modo per tornare al suo box” si legge nel documento rilasciato dalla FIA. “Un commissario era sul posto con uno scooter e Vettel ha chiesto se poteva guidare il mezzo per tornare ai box ottenendo una risposta affermativa da parte del commissario”.

“Vettel è così salito in sella allo scooter aspettando che il commissario si accomodasse dietro di lui, ma quando ciò non è avvenuto Vettel è partito da solo per i box senza la preventiva autorizzazione. Nel frattempo il commissario ha cercato di contattare la direzione gare per ricevere istruzioni”.

“Guidando in pista, invece che sfruttando il percorso designato, Vettel ha violato l’articolo 26.7 del regolamento sportivo di Formula 1 che vieta a chiunque di essere in pista nei 5 minuti successivi alla conclusivo di una sessione con l’eccezione del personale identificato e che non consente ai piloti di avere accesso a meno che non siano specificamente autorizzati”.