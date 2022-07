F1 | Vettel lascia il briefing: multa sospesa di 25.000 euro

La FIA ha convocato Sebastian Vettel sabato sera, dopo la Sprint Race, per una presunta violazione del Codice Sportivo Internazionale relativa al comportamento durante il briefing dei piloti.

Secondo quanto si è appreso, c'è stata una certa tensione riguardo all'attuale applicazione delle regole e il pilota dell'Aston Martin ha abbandonato l'incontro.

A seguito di un'udienza tenutasi nella serata di sabato, la FIA ha emesso un bollettino che conferma che Vettel ha ricevuto una multa di 25.000 euro, sospesa per il resto dell'anno.

"Il pilota Sebastian Vettel ha lasciato la riunione dei piloti che si è tenuta alle 19:30 di venerdì 8 luglio, senza permesso e manifestando frustrazione per la riunione", si legge nel comunicato della FIA.

"I piloti non sono liberi di andarsene quando vogliono, in quanto ciò costituisce una violazione dell'obbligo di partecipazione. I piloti di questo livello sono un modello per tutti i piloti del mondo e, secondo i commissari sportivi, in questo caso Vettel non è stato all'altezza di questo standard".

"Successivamente Vettel ha avuto un incontro con il Direttore di gara, che ha informato i Commissari Sportivi che Vettel si è scusato senza riserve, e che inoltre hanno avuto una conversazione molto costruttiva che ha riguardato gli argomenti dell'incontro e altro ancora".

"I Commissari Sportivi stabiliscono che c'è una violazione, che non può passare senza una penalità, ma che sulla base del rapporto del Direttore di Gara ci sono fattori attenuanti".

"Pertanto, i Commissari Sportivi ordinano una multa di 25.000 euro, che è sospesa per il resto della stagione 2022, fatta salva l'eventuale violazione dell'articolo 20.1 del Regolamento Sportivo FIA di Formula Uno o dell'articolo 12.2.1 f) del Codice Sportivo Internazionale".

Ciò significa che Vettel sarà tenuto a pagare la multa solo nel caso in cui non partecipi a un briefing per i piloti per il resto dell'anno o violi l'articolo del Codice Sportivo Internazionale che recita: "Qualsiasi parola, atto o scritto che abbia causato danni morali o perdite alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti, e più in generale all'interesse del motorsport ed ai valori difesi dalla FIA".

In seguito alla convocazione di Vettel, il pilota della Mercedes e direttore della GPDA, George Russell, ha parlato della necessità di una maggiore coerenza e responsabilità per le decisioni dei commissari da parte della direzione gara, oltre a chiedere che la F1 abbia un unico direttore di gara.