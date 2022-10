F1 | Vettel: "La lotta con Alonso? È stato molto aggressivo"

La lotta tra Fernando Alonso e Sebastian Vettel, conclusa sul traguardo a favore del tedesco per appena 11 millesimi, ha infiammato le battute finali del Gran Premio di Suzuka.

Alonso stava recuperando velocemente dopo una sosta tardiva per montare un set di gomme intermedie che gli aveva dato un vantaggio significativo sui rivali permettendogli di riguadagnare le posizioni che aveva perso con l’ingresso ai box.

Vettel era il prossimo sulla lista dello spagnolo della Alpine ed all'ultimo giro il due volte iridato si è tuffato all'interno nella prima parte a destra della chicane. Nel momento in cui è passato sul cordolo, Vettel è rimasto all'esterno e ha mantenuto il vantaggio nella seconda curva a sinistra.

I due hanno poi accelerato lungo la discesa verso il traguardo fianco a fianco, con Vettel che alla fine è rimasto in testa per un soffio ed ha così regalato alla Aston Martin un inatteso sesto posto.

Per pura coincidenza i due sono stati coinvolti in un incidente alla partenza, con un contatto tra la Alpine di Alonso e la Aston Martin di Vettel dove ad avere la peggio è stato il tedesco finito in testacoda.

Con poco da perdere, dopo essere retrocesso nelle retrovie, Vettel ha fatto un azzardo ed ha effettuato un pit stop per passare dalle wet alle intermedie alla prima occasione utile.

"Beh, siamo stati molto, molto vicini", ha detto Vettel parlando della lotta con Alonso. "Direi che è stato un po' aggressivo”.

"C'è stata un po' di confusione perché ho perso la radio e ho dovuto guardare la tabella dei box. Credo che la direzione gara abbia cambiato idea sulla durata della corsa e io non lo sapevo, ma alla fine ce la siamo cavata".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, va in testacoda nella ghiaia durante il primo giro mentre passano Mick Schumacher, Haas VF-22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Alex Albon, Williams FW44. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Riguardo all'incidente del primo giro, ha detto: "Ci siamo toccati. Sono andato a sinistra perché lui era partito male, mentre io ero partito bene. Poi ho avuto un forte slittamento e un po' di aquaplaning e ho perso la macchina. Infine mi sono toccato e ho perso completamente il controllo della vettura, ma alla fine abbiamo recuperato alla grande".

Vettel ha detto che la possibilità di passare alle gomme intermedie alla ripartenza era stata discussa prima della ripresa della gara.

"Sì, ne abbiamo parlato prima. Il team ha trovato una soluzione e ovviamente io ho preso la decisione in base alle condizioni della pista, ma ha funzionato molto bene".

Dopo il settimo posto ottenuto a Singapore nel fine settimana precedente, Vettel ha ammesso di aver apprezzato molto il fatto di aver ottenuto un altro risultato solido nel suo ultimo GP del Giappone.

"Sì, siamo riusciti a portare la macchina in una posizione che probabilmente non le appartiene. Anche se abbiamo superato le Alpine, che sono molto più veloci di noi, siamo riusciti a resistere. Mi sono davvero goduto il weekend. E mi piace tutto di questo posto".

Alla domanda se sia un bene ottenere risultati importanti nelle ultime gare della sua carriera: "Ad essere onesti, nel quadro generale, non ha importanza. È importante solo per me”.

"Ovviamente vivo per i risultati, per le vittorie, e l'ho fatto per tutta la vita. Più avanti dovrò affrontare un cambiamento, ma sono felice di aver fatto una bella corsa, soprattutto qui a Suzuka".