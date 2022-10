F1 | Vettel in Messico con un casco per ricordare Mateschitz

Vedere il simbolo di Red Bull sull'Aston Martin Racing? Sì, accadrà questo fine settimana al Gran Premio di Città del Messico. Sebastian Vettel sfoggerà un casco dedicato a Dietrich Mateschitz, co-fondatore della Red Bull.

Il miliardario austriaco, deceduto meno di una settimana fa mentre la Formula 1 era impegnata a correre ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti, è stato una delle persone che maggiormente ha inciso nella carriera del pilota tedesco.

Giunto a poche gare dal ritiro, Vettel ha voluto - previa autorizzazione del team - omaggiare Mateschitz presentandosi a Città del Messico con un casco interamente dai colori Red Bull. Una sorta di replica della lattina della bevanda energetica, con tanto di simbolo del toro rosso ai lati dell'elmetto.

Si tratta della copia esatta del casco che Vettel ha utilizzato da quando Red Bull lo ha seguito agli albori della carriera nel motorsport, ma anche nelle prime stagioni in Formula 1 (soprattutto all'esordio con BMW, quando sostituì l'infortunato Robert Kubica), costellate dai quattro titoli iridati consecutivi conseguiti dal 2010 al 2013.

In una breve nota apparsa su Twitter, il team Aston Martin ha appoggiato la scelta di Vettel, quella legata al casco dai colori Red Bull e con il simbolo del marchio austriaco ben visibile, unendosi a lui nel ricordare quello che Mateschitz è stato non solo per la sua impresa, ma soprattutto per quello che ha rappresentato per la Formula 1 in era moderna.

"Dietrich Mateschitz è stato un pioniere e leggenda non solo della Red Bull Racing, ma del nostro sport. Come tributo e segno di rispetto, Sebastian Vettel utilizzerà in questo fine settimana a uno dei suoi originali e iconici caschi, dalla livrea inconfondibile. Da tutto il personale di Aston Martin, grazie Didì", recita il comunicato Aston Martin.

In questo fine settimana, però, è anche arrivata una doccia fredda per il team di Silverstone, ma attesa. La FIA ha comminato una multa pecuniaria pari a 450.000 dollari per violazioni procedurali legate al Budget Cap della passata stagione. La Federazione, però, ha riconosciuto l'attenuante della mancanza di dolo nelle azioni della squadra diretta da Mike Krack.