Vettel: "Ho fatto il taglia erba, ma siamo competitivi"

La prima giornata di attività in pista sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez è stata complessivamente positiva per la Ferrari. Tuttavia i riscontri sono stati migliori per Sebastian Vettel, sia nelle simulazioni di qualifica che nei long-run. Il tedesco ha iniziato la giornata di ieri faticando a trovare il giusto bilanciamento in frenata, ma nel pomeriggio la situazione è migliorata.

“Nella sessione Fp1 sono stato il… giardiniere della curva 1 – ha spiegato Vettel - ero sempre sul prato (all’esterno della prima curva) quasi mi piacesse tagliare l'erba! Nel pomeriggio, invece, è andata molto meglio perché ho trovato un buon ritmo e le cose sono filate per il verso giusto".

"Charles ed io ci siamo divisi il lavoro, il mio programma prevedeva la simulazione di gara con gomme medie, che nel complesso si sono comportate bene, ma ci manca ancora un quadro completo della situazione. Per quanto riguarda le soft ho avuto modo di provarle per appena due giri, quindi è ancora presto per esprimere un giudizio definitivo”.

“Abbiamo ancora del lavoro da fare – ha concluso Seb - sia in termini di bilanciamento che in relazione alle sensazioni che la vettura mi trasmette. Max (Verstappen) sembra forte ma mi pare di capire che tutti e tre i top team sono molto vicini fra loro”.

Diversi invece i riscontri ottenuti da Leclerc, che ha iniziato bene il lavoro nella sessione FP1 incontrando poi difficoltà nella sessione pomeridiana, conclusa in terza posizione ma senza long-run competitivi.

“Per il team è stato un venerdì positivo – ha confermato Charles - la nostra performance in configurazione da qualifica è stata piuttosto buona e nel complesso la vettura sembra competitiva”.

“Per quanto mi riguarda – ha proseguito Leclerc - la prima sessione è andata meglio della seconda, turno nel quale ho incontrato qualche difficoltà in più. Ho faticato con il bilanciamento della mia SF90 e ci sono ancora dei miglioramenti che posso tirare fuori dalla mia guida. In generale su questa pista il grip è molto basso per colpa dell'altitudine che fa sì che il carico aerodinamico sia meno efficace”.

Per il monegasco la Ferrari ha tutto per puntare alla pole, un obiettivo che garantirebbe una buona posizione al via ma non molto di più.

“Credo che per vincere questa gara sarà importante azzeccare una buona partenza e rimanere davanti fino alla prima curva – ha concluso Leclerc - perché essere alle spalle di un altro pilota crea problemi notevoli, soprattutto perché condiziona il raffreddamento della monoposto. Per questo la qualifica avrà un'importanza notevole. I nostri rivali sembrano competitivi e dunque aspettiamo domani per capire quali sono veramente i valori in campo. Credo però che il nostro potenziale sia interessante”.