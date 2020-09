Vettel: è ufficiale lascia la Ferrari per l'Aston Martin

Sebastian Vettel sarà il nuovo pilota del team Astom Martin Racing, oggi più conosciuto come Racing Point. Ora la notizia è ufficiale, dopo la pantomima di ieri, quando il team principal Otmar Szafnauer aveva smentito l'interesse del team di Silverstone per il quattro volte campione del mondo.

La notizia che era nell'aria già dal weekend di Spa-Francorchamps, ma è rimasta in sospeso per un paio di settimane affinché si chiarissero gli ultimi dettagli, segno che anche altri tasselli del mercato piloti (leggi Lewis Hamilton) stanno per andare al loro posto.

Il pilota tedesco è stato cercato dopo che la Ferrari in maggio aveva fatto sapere che Seb non sarebbe più rientrato nei piani del Cavallino, avendo la Scuderia puntato su Carlos Sainz.

A spazzare ogni dubbio è stato ieri sera Sergio Perez che si è chiamato fuori dalla Racing Point dopo esserne stato grande protagonista per sei anni. Vettel affiancherà Lance Stroll nel team che dall'anno prossimo sarà l'espressione del marchio Aston Martin.

La tempistica dell'annuncio ci sembra davvero fuori luogo perchè va a contaminare proprio il weekend nel quale proprio al Mugello la Ferrari festeggia il suo millesimo Gran Premio. Qualcuno si è voluto togliere un sassolino da una scarpa?