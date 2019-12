Il sogno di ogni pilota di F1 è chiudere una stagione in vetta alla classifica piloti, diventando così campioni del mondo. Oltre alla classifica più prestigiosa, c'è anche quella assai meno nobile stilata dal numero di sanzioni - parliamo di punti patente - accumulate nelle gare svolte in stagione.

Giunti ormai a fine 2019, andiamo a controllare dunque chi si sia aggiudicato la poco onorevole lista di pilota più "cattivo" della stagione. A sorpresa, in testa a questa speciale classifica troviamo due insospettabili. Questi, per altro, sono stati anche compagni di squadra per una stagione. Stiamo parlando del pilota della Ferrari Sebastian Vettel e di quello della Renault, Daniel Ricciardo.

Entrambi hanno accumulato 7 punti di penalità nelle rispettive licenze. Vettel ha collezionato queste sanzioni in 3 occasioni differenti. La prima in Canada, quando strinse Hamilton al muro per evitare di essere passato (la famosa manovra che poi creò un differente approccio alle sanzioni da parte dei commissari). La seconda a Silverstone, quando fu protagonista di un contatto con Max Verstappen. Per finire, il ritorno in pista a dir poco garibaldino all'Ascari, a Monza, quando colpiì la Racing Point di Lance Stroll in un weekend per lui a dir poco nero che coincise con la seconda vittoria stagionale e della carriera di Charles Leclerc.

I 7 punti persi diventano però 9 per l'incidente al Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Dunque 9 complessivi in un anno. Vettel è andato vicino a dover saltare una gara: a un certo punto della stagione aveva infatti appena 3 punti a disposizione per evitare l'onta.

Per quanto riguarda Daniel Ricciardo, l'australiano ha ricevuto 2 sanzioni nell'arco di un Gran Premio, quello di Francia, in cui ha perso 3 punti complessivi. La terza sanzione è arrivata al Gran Premio del Brasile, quando il pilota della Renault fu protagonista di un incidente danneggiando Kevin Magnussen.

Se volete conoscere la classifica dei piloti più "cattivi" e sanzionati del 2019, cliccate nella gallery che trovate qui sotto. Troverete nelle didascalie i punti persi nella stagione terminata da poco.