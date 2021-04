Vettel: "A Imola vedrete un'Aston Martin migliore"

È uscito dal debutto in Aston Martin con le ossa rotte. Sebastian Vettel è tornato dal Bahrain come se la gara di apertura del mondiale 2021 fosse ancora un’appendice della pessima stagione di chiusura con la Ferrari.

Il tedesco non ha brillato, beccandosi due penalità (una in qualifica e una in gara) e un quindicesimo posto davvero deludente, mentre il compagno di squadra, Lance Stroll è arrivato in zona punti.

Il quattro volte campione del mondo non poteva iniziare la nuova avventura peggio e il fatto che il team di Silverstone abbia ufficializzato nei giorni scorsi Nico Hulkenberg come terzo pilota aggiunge altra pressione.

In realtà Seb è convinto di voltare pagina a Imola: Vettel ha pagato certamente una AMR21 poco competitiva al debutto e molto instabile aerodinamicamente. Le tre settimane di sosta certamente possono aver aiutato i tecnici di Andy Green a cercare delle soluzioni ai problemi…

"Sono entusiasta di iniziare questo fine settimana. È stato bello avere un maggiore divario tra le prime due gare, anche perché il calendario di quest'anno non sarà sempre così indulgente, ma questo ci ha solo dato un'opportunità in più per guardare i dati e capire dove dobbiamo migliorare il AMR21”.

“Come pista, Imola è una sfida molto diversa da quella del Bahrain: è un tracciato dove si può andare all’attacco e, quindi, non vedo l'ora di entrare in azione".

Da cosa è dato questo ottimismo? Dal fatto che gli strateghi del team di Silverstone hanno analizzato i dati storici di Imola e le caratteristiche della AMR21, traendo indicazioni positive sulla “verdona” che avrà alcuni aggiornamenti…