F1 | Vettel: "A Imola per Senna e per aiutare a ispirarsi a lui"

Sebastian Vettel non corre più in Formula 1 ormai da un paio d'anni, eppure la sua influenza è percepibile ogni qualvolta si presenta in circuito.

Questa volta il 4 volte iridato è a Imola, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, perché sarà chiamato a portare in pista la McLaren Mp4/8 di Ayrton Senna. Per questo non ha perso l'occasione di commemorare il 3 volte campione del mondo, scomparso il 1 maggio del 1994, e Roland Ratzenberger, morto il giorno prima anche lui per via di ferite mortali riportate in un terribile incidente alla Villeneuve.

Nel pomeriggio di ieri il tedesco e diversi piloti di F1, F2 e F3 si sono recati al monumento dedicato ad Ayrton Senna che è situato di fronte al Tamburello, ma dalla parte del parco. Proprio lì l'ex pilota di BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin ha tenuto un discorso appassionato per i colleghi accorsi che vi riportiamo integralmente.

"Grazie per essere venuti. 30 anni fa, il 1 maggio 1994, Ayrton Senna - pilota del quale credo abbiate tutti sentito parlare - perse la vita in seguito all'incidente che ebbe proprio qui vicino, al Tamburello. All'epoca non c'era questa chicane, ma una lunga curva a sinistra, molto veloce che si faceva in pieno".

Il 4 volte campione del mondo di Formula 1, poi, dà una spiegazione singolare di ciò che può essere successo a Senna al Tamburello. Parole che, probabilmente, faranno discutere non poco appassionati e addetti ai lavori. "Dopo la Safety Car perse il controllo o la sua vettura si ruppe, non è ancora chiaro al 100% da quel giorno, tuttavia centrò il muro e perse la vita".

"Credo sia un pilota incredibile, che ha ottenuto numeri incredibili in Formula 1 tra vittorie, pole, giri veloci. Ma a parte quello, a parte le sue enormi qualità da pilota, aveva tante altre cose eccezionali. Aveva compassione, cercava di fare del bene per la sua gente. Era una guida, ha cercato di combattere la mancanza di istruzione, ha combattuto la povertà, un ragazzo che, come noi, ha avuto un dono. bravura, determinazione, voglia di vincere".

Sebastian Vettel fa un discorso al memoriale di Ayrton Senna Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eppure ha capito che nella vita c'era ben di più di tutto questo. Molto di più che sedersi in una vettura da corsa e andare il più veloce possibile, più veloce di chiunque altro".

Vettel ha spiegato l'idea della corsa che tanti hanno fatto ieri all'Enzo e Dino Ferrari di Imola: "Questa corsa è per ricordare la sua eredità, ma anche quella di Roland Ratzenberger, che morì il giorno prima di Ayrton, al sabato. Rendendo così il Gran Premio di San Marino 1994 un momento oscuro della storia. Lui si fermò poco dopo Ayrton, in curva 6 (la Villeneuve) dove ebbe un terribile incidente dopo aver perso parte dell'ala anteriore della sua monoposto".

"Grazie per essere venuti. I loro incidenti aprirono la strada che hanno portato le nostre monoposto a essere sempre più sicure e di cui noi possiamo beneficiare al giorno d'oggi. Loro hanno messo a rischio la loro vita e l'hanno persa. Dunque fermiamoci un attimo. Ho preso questi lucchetti che hanno gli stessi colori e attacchiamoli alla rete".

"Prendiamoci un momento per ricordarli. So che molti di noi non erano ancora nati quando avvennero i due incidenti, ma pensiamo a questi ragazzi che persero la loro vita in quel fine settimana dopo averla messa a rischio. Blocchiamo qui i nostri pensieri, tenete la chiave. Ma l'idea è fissare i nostri pensieri per loro alle reti e pagare loro un tributo. Grazie".

Sebastian Vettel fa un discorso al memoriale di Ayrton Senna Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Al termine delle commemorazioni per Senna e Ratzenberger, Vettel si è prestato alle domande della stampa, parlando di diversi argomenti sempre legati all'iniziativa che ha avuto e, ovviamente, al suo legame con Ayrton Senna.

“Sicuramente, come pilota, mi sono ispirato soprattutto al successo che ha avuto. Ho avuto il privilegio di lavorare con persone che hanno lavorato con lui, ispirandomi al suo modo di essere e a ciò che lo rendeva così speciale in macchina, cercando di capirlo”.

“Una cosa sono i numeri - quante vittorie, quante pole, quante gare - ma c'è dell'altro, e credo che l'uomo abbia qualcosa in più del risultato e del successo. E soprattutto le cose fuori dalla pista. Il personaggio che era, l'importanza che aveva in Brasile e per il popolo brasiliano all'epoca è probabilmente senza pari in Brasile. Ma è anche molto raro che una figura sportiva non solo cresca così tanto in popolarità, ma assuma questo ruolo e cerchi di ispirare il Paese e la gente a migliorare".

Victor Martins (FRA, ART Grand Prix) at the Ayrton Senna memorial statue Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

“Se si guarda alla spinta per l'istruzione, quando si tratta di bambini, e si cerca di combattere la povertà - penso che ci siano molte cose da cui si può prendere ispirazione ed è quindi ancora più tragico che la sua storia si sia fermata in quell'orribile fine settimana, perché penso che ci sarebbe stato molto di più in pista ma anche fuori dalla pista”.

“Penso che, alla fine, Ayrton si sia schierato a favore di così tante cause e abbia avuto uno spirito così grande. Probabilmente molte persone si sono ispirate al suo tempo e alla sua eredità e ne traggono ispirazione ancora oggi in situazioni come quella (riferendosi alla situazione in Brasile) e la trasmettono ai loro figli e ai loro ragazzi per raccontarne la storia. Ecco perché siamo qui. È per questo che sono qui".

“Non si tratta affatto di me. Sto solo cercando di raccontare la storia e di ricordare lui e i suoi colori, cercando di ispirare gli altri piloti - i piloti attuali - a ricordarlo e a ispirarsi a lui”.

Vettel, come detto, guiderà la Mp4/8 a Imola proprio in ricordo di Senna: “Guidarla 30 anni dopo quel weekend così buio per la Formula 1 significa ancora di più. Se si guarda la macchina, è ovviamente bellissima, ma ha un aspetto molto diverso dalle auto moderne. Ma dimostra anche quanto la Formula 1 sia progredita".

"Inoltre, grazie a quell'orribile fine settimana, per quanto possa sembrare strano, si è cominciato a studiare i circuiti per renderli più sicuri, per ingrandire le piste, per cambiare il layout, per cambiare le auto, per parlare delle strutture di collisione, per aumentare la resistenza dei telai".

"È stato un momento molto, molto buio, ma ovviamente sono stato uno dei piloti che ha beneficiato in prima persona delle implicazioni che si sono avute su tutte le vetture successive”.

“Non è mai abbastanza veloce. Le velocità sono elevate e quindi il pericolo è ancora presente ed è ancora pericoloso. Ma credo che dopo quell'orribile weekend i piloti si siano riuniti, si siano fatti valere e Michael [Schumacher] abbia spinto molto affinché la GPDA si riunisse e spingesse la FIA e la Formula 1 a rendere le piste più sicure".

"Tutti i piloti che hanno continuato e che seguiranno fino ad oggi, hanno beneficiato di quel fine settimana, per quanto possa sembrare buffo. Ma è stato un passo importante per spingere gli standard e le misure di sicurezza".

"Prima di quel weekend, per oltre 10 anni la Formula 1 non aveva perso un pilota. Nel 2014 mi sono trovato in una situazione simile, in cui la morte - ovviamente, si è consapevoli della pericolosità del motorsport - ma la morte non c'era. Poi c'è stato l'incidente e Jules Bianchi ha pagato con la vita".

"Si pongono molte domande e, ovviamente, se si guarda a ciò che è successo e a ciò che è stato implementato dopo - non dovrebbero essere necessari questi eventi per farlo, quindi sì, la consegna non è mai abbastanza veloce. Ma penso che sia positivo che dopo momenti così bui ci si riunisca e si cerchi di accelerare le cose, anche se prima si potrebbe pensare che le cose siano il più sicure possibile”.