F1 | Verstappen: "Zandvoort? E' una festa, corro senza pressione"

È arrivato in pista a bordo di una macchina dotata di provvidenziali vetri scuri e non potrebbe essere altrimenti. Nonostante sia solo giovedì, e per di più un giovedì piovoso, all’ingresso del circuito di Zandvoort, ed anche all’interno del perimetro del tracciato, il popolo “orange” è accorso numeroso, lasciando intendere quale sarà lo scenario a partire da domani quando le macchine scenderanno in pista. Tutti a caccia di Max, di un selfie, un autografo o anche solo la possibilità di un incitamento.

Il Gran Premio d’Olanda nel paddock è chiamato il GP Verstappen, e d’altronde se a Zandvoort è tornata la Formula 1 è solo ed esclusivamente per l’interesse creato da Max nella sua nazione. La seconda parte del mondiale sarà corsa con l’aritmetica sullo sfondo, un calcolo continuo che porterà alla conquista del terzo titolo mondiale nonché all’assalto di molti record che Verstappen e la Red Bull possono battere.

Ma questo weekend, e c’è da crederci, per Max a contare di più sarà l’aspetto emotivo, e come potrebbe essere diversamente considerando l’atmosfera che lo attende domenica quando sarà sulla griglia di partenza.

Come vivi la vigilia della tua gara di casa?

“È qualcosa che non augurerei a nessuno (Max scherza, sorridendo) beh, per me è un weekend fantastico, mi piace la pista e poi guiderò tra due ali di fans, quindi direi un fine settimana che si preannuncia molto bello e divertente”.

Considerando la strepitosa prima metà di stagione, che obiettivi ti sei posto per la seconda parte di campionato?

“Dovrò cercare di confermare quanto fatto finora, sarebbe bello, ma ovviamente dopo una sosta non si sa mai come si riprende, c’è sempre qualche interrogativo. In più in questo weekend il meteo potrebbe rappresentare una variabile un po' complicata da gestire, ma abbiamo una buona monoposto, e si tratterà di mettere tutto insieme nel migliore dei modi”.

L’essere di fatto ancora imbattuti da inizio stagione, ha degli effetti sul lavoro?

“Onestamente non credo che sia qualcosa a cui prestiamo molta attenzione, l’atteggiamento è quello di guardare avanti provando a portare in pista la macchina migliore in ogni occasione. Ora l’obiettivo è vincere qui a Zandvoort, non è certo un segreto”.

Quando Lewis dominava la scena disse in più occasioni che gli mancava la competizione. Oggi è così anche per te o ti piace essere nella situazione in cui sei?

“Preferisco disputare una gara molto semplice… ma credo che la situazione in cui mi trovo oggi possa accadere solo in una o due stagioni nell’arco di una carriera. Di base siamo piloti da corsa, ci adattiamo a tutto, ma non nego che per me è un po' più rilassante vincere comodamente”.

Questa gara non esisterebbe senza di te…

“Mi piace, è tutto fantastico, e non mi porta alcun peso sulle spalle o della pressione extra, è semplicemente fantastico che quello che stiamo vedendo sia possibile. Penso che solo dieci anni fa proprio nessuno avrebbe mai immaginato che la Formula 1 sarebbe tornata qui, ma ora ci siamo e spero che questo appuntamento continui ancora a lungo”.

In caso di pioggia come ti aspetti che sarà la pista?

“Scivolosa! (Max sorride) credo che una pista bagnata sia più scivolosa di una asciutta… ma scherzi a parte, ci si adatta, credo che il weekend in generale sarà un po' diverso rispetto ai due anni precedenti, diciamo che nel 2021 e 2022 il meteo ci ha viziati un po'”.

Hai apprezzato la sosta estiva? O non più di tanto visto che ha messo in pausa la tua striscia vincente?

“È stata bella, ho trascorso un po' di tempo con la famiglia e in generale sono stati giorni rilassanti. Ho anche dormito molto, il che è molto importante!”.