F1 | Verstappen vola a Suzuka: "Sapevamo di poter essere veloci"

Dopo il weekend a vuoto di Singapore, dove particolari motivazioni tecniche avevano messo in crisi la RB19, Red Bull voleva subito dare un colpo di spugna per ritornare in vetta. Non vi poteva essere occasioni migliore di Suzuka per tornare a imporre il proprio dominio e Max Verstappen ha dipinto un giro capolavoro, con curve pennellate una dopo l’altra, in particolare nel primo settore.

Già nella giornata di venerdì la lunga sequenza veloce nel primo intertempo si era dimostrata terreno di caccia per l’olandese, ma oggi si è superato, riuscendo a togliere altri centesimi nell’ultimo tentativo, abbastanza per rifilare circa due decimi a entrambe le McLaren, che si estendono fino a mezzo secondo sulle Ferrari. Sebbene la RB19 non fosse la vettura più carica a livello alare, le qualità di carico generato dal fondo, soprattutto nelle sue mani, gli hanno permesso di fare la differenza.

Il pilota della Red Bull ha poi esteso il proprio vantaggio negli ultimi due settori, mettendo insieme tre parziali record che gli sono valsi l’ennesima pole position stagionale.

L’anno scorso su questa pista Verstappen vinse il suo secondo titolo mondiale. Per domani l’obiettivo è quello di mettere insieme una performance degna di quella vista oggi e portare a casa il trofeo del vincitore, perso dopo ben dieci successi consecutivi.

“Prima di tutto voglio ringraziare i fan, ci hanno supportato durante tutto il weekend e sono così legati alla Formula 1, quindi voglio ringraziarli per essere venuti. Da parte nostra, un grandissimo fine settimana fino a questo momento, in particolare in qualifica quando puoi davvero spingere al limite. È stata una sensazione fantastica”, ha spiegato Verstappen, in una terra con cui Red Bull ha un legame profondo dato il rapporto con il motorista Honda.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Già alla vigilia dell’appuntamento giapponese, l’alfiere della Red Bull non aveva nascosto che le sensazioni e i riscontri al simulatore fossero nettamente migliori rispetto a quelle relative a Singapore. La parte simulativa ha poi trovato conferma in pista, dove Verstappen ha raccolto una delle sue migliori pole position stagionali.

“A Singapore sicuramente abbiamo avuto un weekend difficile, ma già in fase di preparazione sentivo che questa [Suzuka] sarebbe stata una buona pista per noi. Ma, chiaramente, non sei mai totalmente sicuro di come sarà la situazione poi arrivati in pista. Ma dal primo giro è stato davvero molto bello. Naturalmente, si cerca di trovare piccoli miglioramenti qua e là. E credo che l'abbiamo fatto. Ed essere in pole qui è fantastico”.