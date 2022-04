F1 | Imola: Verstappen vince la Sprint Race battendo Leclerc

Max Verstappen ha vinto la prima Sprint Race della stagione 2022 di Formula 1, quella andata in scena questo pomeriggio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Per questo domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento della stagione.

Il successo di oggi ha permesso a Verstappen di recuperare un punto nel Mondiale Piloti nei confronti di Leclerc, ma ha anche regalato un buono spettacolo proprio attraverso il duello tra il campione del mondo in carica e il leader del Mondiale.

Strepitosa partenza di Leclerc, il quale è scattato meglio dalla seconda casella dello schieramento rispetto a Verstappen e ha subito preso il comando. Neanche un giro e Guan Yu Zhou è finito a muro dopo un contatto con l'AlphaTauri di Pierre Gasly: questo ha costretto i commissari a far intervenire la Safety Car per permettere ai marshal di spostare l'Alfa Romeo C42 del cinese.

Perfetta ripartenza per Leclerc, che ha colto di sorpresa Verstappen ed è riuscito a mantenere la prima posizione una volta rientrata ai box la Safety Car. Sulla Ferrari numero 16, con il passare dei giri, si è verificato del graining sulle Soft e Verstappen è riuscito a riavvicinarsi alla Rossa.

A un giro dalla fine, Verstappen è entrato in zona DRS e ha sfruttato anche la maggior velocità di punta della sua RB18 per superare Leclerc alla prima variante e riprendersi la prima posizione, confermando così la partenza al palo per il Gran Premio dell'Emilia Romagna che si terrà domani.

Leclerc nulla ha potuto per difendersi dall'attacco del campione del mondo, mentre alle sue spalle un ottimo Sergio Perez è riuscito a rimontare sino al terzo posto finale. Il messicano ha anche ottenuto il miglior tempo della Sprint Race, il che dice quanto passo avesse oggi la Red Bull.

Molto bello il recupero di Carlos Sainz Jr. Il pilota della Ferrari si è reso protagonist di un'ottima rimonta, che lo ba portato dal decimo fino al quarto posto. Domani lo spagnolo, autore ieri di un errore grave nel corso delle Q2 delle qualifiche, scatterà dalla seconda fila accanto a Sergio Perez. Molto buono il ritmo della Rossa numero 55, bravo a fare tutti sorpassi puliti, senza rischiare nulla e a sfruttare la superiorità Ferrari nei confronti delle altre monoposto, Red Bull esclusa.

La McLaren si è così dovuta accontentare del quinto e sesto posto di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Un ottimo risultato per le monoposto britanniche, sebbene sull'asciutto abbiamo lasciato intravedere tutti i loro limiti. Molto bene invece Valtteri Bottas, che ha così regalato un sorriso ad Alfa Romeo salendo fino alla settima posizione finale.

Kevin Magnussen, partito con un set di mescole Medium (contro le Soft di gran parte dello schieramento) non è riuscito a difendere il quarto posto ottenuto nelle qualifiche di ieri pomeriggio, ma l'ottavo di oggi lo farà comunque partire in ottima posizione. Il danese del team Haas è stato molto bravo a difendersi nel finale dagli attacchi di un minaccioso Fernando Alonso, mentre la Top 10 è stata completata da Mick Schumacher.

Il tedesco, che difende i colori del team americano, è stato bravo a gestire le sue gomme Medium e a infilare Sebastian Vettel verso metà dei 21 giri previsti in questa Sprint Race e a completarla in decima posizione davanti alla prima delle Mercedes, la W13 di George Russell. Per il team di Brackley una Sprint Race opaca, perché Lewis Hamilton non è riuscito ad andare oltre al 14esimo posto, alle spalle dell'AlphaTauri di Yuki Tsunoda - 12esimo - e dell'Aston Martin di Sebastian Vettel.

Quindicesimo posto per un Lance Stroll poco appariscente, mentre Esteban Ocon non è iuscito a rimontare, chiudendo appena al 16esimo posto. Gara sfortunata per Pierre Gasly: il francesino dell'AlphaTauri è entrato in collisione con Guan Yu Zhou al primo giro ed è stato costretto a fare un pit stop per sostituire la gomma anteriore destra danneggiata e il musetto. Per questo si è dovuto accontentare di precedere le due Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi.