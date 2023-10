F1 | Verstappen: "Un peccato ci sia la sprint in Qatar"

Quello del Qatar potrebbe essere il weekend in cui Max Verstappen conquisterà il suo terzo alloro iridato in carriera, con l'alta probabilità di vincerlo già al termine della sprint race del sabato nel caso raggiungesse almeno il terzo posto sotto la bandiera a scacchi.

Per quanto l'olandese sia concentrato sull'estrarre il massimo dal weekend, è difficile distogliere l'attenzione dalla possibilità che a Lusail possa arrivare il coronamento di una stagione fantastica, in cui ha stabilito numerosi record grazie a una superiorità che lo ha portato a lasciare lungo il percorso solamente tre vittorie ai rivali, ovvero Arabia Saudita, Azerbaijan e Singapore.

"Stiamo vivendo un anno straordinario. Siamo arrivati a questo fine settimana e vogliamo vincere di nuovo. Naturalmente so che se vincerò, o qualsiasi cosa riuscirò a fare sabato, potrò vincere il campionato. Ma sono comunque molto concentrato sul lavoro principale, ovvero fare un buon weekend", ha spiegato Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel corso degli anni, l'olandese non ha mai nascosto di non essere un fan del nuovo format, preferendo invece la classica impostazione con prove libere al venerdì, qualifiche al sabato e la corsa alla domenica. Sebbene Verstappen abbia confermato di non essere infastidito dalla possibilità di conquistare il titolo alla fine della corsa breve, dall'altra parte ha suggerito quanto sia un peccato affrontare questo weekend sapendo che si tratterà di un fine settimana in cui i team dovranno fare i conti con la sprint.

Lusail si presenta come uno dei circuiti più tecnici della stagione, con tante curve veloci dove conta trovare un buon feeling con la vettura. Inoltre, appena giunti in Qatar i team hanno dovuto fare i conti con le alte temperature durante il giorno, che caleranno poi in maniera quando saranno i riflettori artificiali ad illuminare la notte di Lusail, rendendo ancor più complesso individuare il giusto set-up e il livello di raffreddamento richiesto.

"Sicuramente è complesso. È molto caldo durante il giorno, poi si raffredda in serata. Quindi qualsiasi cosa si fa in FP1 non è ancora al 100% per la qualifica, rende tutto più complicato, una sorta di azzardo nel fare le scelte giuste. Per me è un peccato, perché su questa pista sarebbe fantastico avere più sessioni di prove libere, essere totalmente a proprio agio, andare in qualifica e poter vedere tutti tirare fuori il massimo potenziale. Ma è andata così, hanno deciso di farlo [il weekend con la sprint] qui", ha spiegato Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, arriva sul podio Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Anche per il pubblico, preferisco il format normale, è più emozionante. In qualifica puoi andare più al limite perché hai capito qualcosa in più nelle prove libere, come successo per esempio a Suzuka. Continuo a dire che nel momento in cui c'è la sprint, ad ogni modo avrai già un’immagine generale di cosa succederà nella gara di domenica, quindi sai già cosa accadrà, chi sarà forte, chi scivolerà indietro. Questo toglie un po’ di entusiasmo".

Quando gli è stato chiesto se volesse aggiungere altro sulla questione, il due volte campione del mondo ha spiegato in maniera chiara e concisa che il parere dei piloti conta poco in questa tipologia di decisioni, dato che si guarda più al fronte economico che a quello puramente sportivo: "Non gli interessa sentire cosa dicono i piloti. Vogliono rendere le cose più emozionanti. Io guardo al lato puramente sportivo, ma capisco anche il lato commerciale della questione e le ragioni [per cui ci sono le sprint]. Quindi bisogna vederle da entrambi i punti di vista", ha dichiarato il pilota della Red Bull.

Al di là dei discorsi e le difficoltà legate al format e all'avere una sola sessione di libere, per altro con temperature piuttosto differenti rispetto a quello che con cui verranno disputate qualifiche, sprint e gara, Max crede di avere una vettura che possa ancora una volta ben figurare: "Penso che dovremmo essere veloci qui, ma abbiamo solo una sessione di prove, quindi si tratta di assicurarsi che una volta che la macchina tocca terra, la vettura sia in una buona finestra. Ma sulla carta dovrebbe essere una buona pista per noi".

Verstappen e Hamilton durante il fine settimana del GP del Qatar 2021 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Tornando indietro nel tempo, due anni fa il Qatar fu una delle ultime tappe del duello tra lo stesso Verstappen e Lewis Hamilton, il quale, grazie a quella vittoria, accorciò ulteriormente il distacco dal leader della classifica. Al tempo la tensione e le emozioni erano differenti da quelle di oggi, con un mondiale quasi già in tasca: "Al tempo stavo anche lottando per il mio primo campionato, quindi le emozioni erano molto diverse. Ora che ne ho già vinti due e sto lottando per il terzo titolo, le emozioni sono differenti, anche all’interno del team. La vettura è indubbiamente migliore rispetto al 2021".

"Le sensazioni sono molto diverse. Non mi è dispiaciuto al tempo lottare fino alla fine, ma sono anche contento di come sta andando questa stagione. Credo sia bello sperimentare tutto in modi differenti”, ha poi concluso Verstappen.