F1 | Verstappen umilia Perez nella Sprint, Sainz a podio

L'alieno fa un'altro sport: al via ha subito l'attacco di Sergio Perez che nella salita verso la curva 3 lo ha messo con due ruote sull'erba, cercando di intimidirlo, ma l'olandese non ha alcuna paura, perché non ha tolto il piede dall'acceleratore e alla curva 4 gli ha tirato una staccata al limite nella quale è stato il messicano a finire largo, tanto da permettere a Nico Hulkenberg che seguiva con la Haas di infilare perentoriamente la seconda Red Bull.

La gara Sprint del GP d'Austria iniziata con la pista bagnata e con le gomme intermedie è finita lì, perché Max Verstappen poi ha imposto il suo passo e se n'è andato con un ritmo insostenibile per tutti, lasciando Perez a 21 secondi in 14 giri, inanellando un giro veloce dopo l'altro fino a quando l'asfalto non ha iniziato ad asciugarsi.

La Ferrari conquista il podio con Carlos Sainz che è risalito dal quinto posto in modo perentorio: lo spagnolo ha fatto una gara perfetta con una rossa che è arrivato a ridosso di Perez, mentre è stato deludente Charles Leclerc. E' vero che il monegasco è scattato nono sulla griglia per l'impiding causato a Piastri in Q3, ma il principino non è mai sembrato in partita con una SF-23 in seria difficoltà. La sua rossa era quella che faceva più scintille sull'asfalto, segno che ha deliberato una macchina da asciutto piuttosto bassa che sul bagnato è andata in crisi.

Charles oggi non è parso in gran forma, avrà modo di rifarsi domani scattando dalla prima fila accanto a Verstappen in condizioni che dovrebbero essere migliori rispetto a oggi. E così ad approfittarne sono state le Aston Martin con Lance Stroll che ha saputo contenere Fernando Alonso fino al traguardo. Lo spagnolo non ha dato la sensazione di voler essere troppo aggressivo nei confronti del compagno di squadra. Questi sono i cinque piloti che hanno conlcuso la gara con le intermedie, vale a dire le gomme come sono partiti. Gli altri hanno deciso di azzardare una sosta dopo che George Russell, al giro 15, ha deciso di passare alle slick soft, iniziando una rimonta che dal fondo lo ha portato fino all'ottavo posto.

Il più veloce con le slick è stato Nico Hulkenberg che ha portato al traguardo la Haas al sesto posto: il tedesco nelle prime tornate è stato sorprendente secondo, poi ha accusato un calo delle gomme e bene ha fatto a passare alla slick media: Nico si è portato a casa 3 punti iridati che portano la squadra USA al settimo posto nella classifica Costruttori e il giro più veloce in 1'10"180.

Esteban Ocon è stato molto coriaceo nel difendere il settimo posto con l'Alpine sulle intermedie ed è riuscito a mantenere la posizione su George Russell che è arrivato in volata sul transalpino con le soft. L'inglese della Stella è stato l'ultimo a segnare dei punti iridati, con Lando Norris sprofondato in nona posizione dopo una partenza sbagliata: è sfilato da terzo a decimo e poi tutto è diventato molto difficile.

Lewis Hamilton, scattato 18esimo dopo una qualifica deludente per un tempo cancellato per un track limit, è stato il pilota che ha fatto più sorpassi: il sette volte campione ne ha fatti otto, divertendosi nella bagarre.

Al via da segnalare il tentativo di Valtteri Bottas di schierarsi con le gomme medie con una pista bagnata, mentre tutti gli altri erano sulle verdi intermedie: ha capito nel giro di ricognizione di aver sbagliato la scelta e prima del via è tornato in pitlane per passare alle scanalate. Ha chiuso ultimo dietro a Guanyu Zhou, meglio voltare pagina.