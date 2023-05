F1 | Verstappen: "Toccato qualche muro, ma bello vincere così a Monaco"

Vincere a Monaco è sempre una sensazione speciale, ma farlo con condizioni mutevoli come quelle di oggi aggiunge un tocco in più. Dopo essere partito dalla pole ottenuta ieri con un giro al limite all’ultimo tentativo, Max Verstappen ha conquistato anche la vittoria in una gara che per una cinquantina di giri non era sembrata mai in discussione.

L’olandese aveva scelto di partire con la media, costruendo rapidamente un cuscinetto di vantaggio di una decina di secondi su Fernando Alonso. Tuttavia, con il passare dei giri, il rischio pioggia si è fatto sempre più concreto, abbastanza da convincerlo a rimanere fuori allungando quanto più possibile lo stint, passando nella fase di graining che ha invece spinto altri piloti a fermarsi.

Verstappen ha comunque mantenuto buoni tempi, il che gli ha permesso di proseguire senza la necessità di effettuare quella sosta che lo avrebbe fatto uscire dietro Fernando Alonso, il quale aveva iniziato la corsa con la mescola hard proprio in caso di questa eventualità. In realtà, lo spagnolo dell’Aston Martin è stato il primo del duo di testa a fermarsi per passare a un’altra gomma slick, ritornando nuovamente ai box il giro seguente per montare le gomme intermedie quanto era ormai chiaro che la pioggia avesse iniziato a bagnare non solo il settore centrale, ma anche i due restanti.

“È stupendo vincere a Monaco, soprattutto nel modo in cui abbiamo vinto oggi, con il meteo e tutto il resto. Siamo rimasti calmi e abbiamo portato la vettura a casa. Inoltre, tanti punti per il team e questo è positivo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, nel primo stint con le medie Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stata una gara piuttosto difficile, perché eravamo sulla media all’inizio e Fernando [Alonso] era sulla hard. Non volevamo andare così lunghi, ma dovevamo rimanere fuori, stava arrivando la pioggia, era difficile capire la situazione. Ho avuto del graining e c’è voluto un po’ di tempo per superare quella fase, ma era comunque molto difficile guidare”, ha spiegato Verstappen raccontando la sua corsa.

“Poi ha iniziato a piovere, sempre di più e abbiamo fatto la chiamata per montare le intermedie. La pista era molto scivolosa, quando sei in testa con un buon vantaggio non vuoi spingere troppo, ma allo stesso tempo non vuoi perdere troppo tempo, non è stato semplice. Ho toccato i muretti un paio di volte, ma Monaco è così”, ha aggiunto l’olandese, che da momento della sosta in poi ha cercato di mantenere il suo ritmo sotto controllo, evitando di commettere errori che avrebbero potuto compromettere la sua seconda vittoria nel Principato.

Un episodio ha creato un po’ di preoccupazione, una leggera toccata contro il muretto in uscita dalla seconda chicane dalle Piscine che, tuttavia, non ha portato a particolari danni sulla vettura, consentendogli di proseguire fino al traguardo senza problemi: “Ho bloccato il posteriore, ho provato a gestire derapando, ma fortunatamente non ho toccato duramente il muro”, ha spiegato il due volte campione del mondo.