F1 | Verstappen the King, ma sorprende Norris davanti a Hamilton

Max Verstappen non fa più notizia: c'è il campionato solitario dell'olandese e poi c'è quello molto appassionante di tutti gli altri. Max celebra a Silverstone l'ottava vittoria stagionale che è la decima della Red Bull, undicesima consecutiva con quella di Abu Dhabi 2022, per cui la squadra di Milton Keynes eguaglia la McLaren nel 1988 con Ayrton Senna e Alain Prost.

Il razziatore, dopo una partenza nella quale si è fatto sorprendere da Lando Norris al via per aver fatto pattinare le gomme, ha impiegato cinque giri per riprendersi il comando della corsa e poi non c'è più stata storia, anche se Max non è riuscito a scappare via dovendo mantenere in vita le gomme.

Verstappen ha siglato la pole e anche il giro più veloce (1'30"275 con le soft al giro 43): il "cannibale" non lascia le briciole a nessuno. Sergio Perez, scattato 15esimo e classificato sesto, con nove posizioni recuperate, resta secondo nel mondile piloti, ma ora il distacco è arrivato a 99 punti. Un'enormità...

La sorpresa di Silverstone è stata la McLaren, seconda e terza in griglia, e seconda e quarta al traguardo. Lando Norris si è meritato l'ovazione del pubblico inglese che lo ha eletto a nuovo paladino portando la MCL60 sul secondo gradino del podio a 3"798 dalla RB19. Lando è stato perfetto: ha sfidato Verstappen a inzio gara e ha tenuto dietro Lewis Hamilton che lo stava incalzando con le gomme soft dopo il pit stop in safety car, mentre la McLaren lo ha rispedito in pista con le hard, scelta molto conservativa.

La squadra di Woking, senza la safety car chiamata per il motore Ferrari andato arrosto sulla Haas di Kevin Magnussen, Andrea Stella avrebbe festeggiato sul podio anche Oscar Piastri. Non dimentichiamoci che la MCL60 licenziata da James Key a inizio stagione si trovava costantemente in fondo alla griglia, mentre ora ha ribaltato lo schieramento mostrandosi come prima sfidante della Red Bull. Incredibile, ma vero...

Lewis Hamilton ha saputo capitalizzare con un podio una gara iniziata in settima posizione: il sette volte campione del mondo partito con le medie è riuscito ad allungare lo stint iniziale fino alla safety car, potendo evitare la mescola hard che la W14 ripudia, per osare la soft. Non è bastato a Lewis che si è dovuto arrendere a Lando, in quello che è sembrato un simbolico passaggio di consegne da una generazione all'altra.

Anche Oscar Piastri è stato perfetto: l'australiano è un rookie che ha tirato fuori le unghie non appena gliene hanno dato una possibilità. Poteva ambire al primo podio, ma con le hard non ha potuto fare altro che difendersi dalla seconda Mercedes, quella di George Russell che aveva un vamtaggio di mescola. Del ragazzino sentiremo parlare ancora nel futuro.

Il GP di Gran Bretagna, esulando il dominio di King Verstappen, ci offre nuove gerarchie che devono far riflettere: la McLaren decolla, non si può dire diversamente, e riesce a contenere la Mercedes che raccoglie punti importanti per consolidare il secondo posto nel mondiale Costruttori a danno di Aston Martin staccata di 22 punti e Ferrari.

George Russell ha stupito nel primo stint con le soft: l'inglese si è fermato al giro 27 quando la Pirelli aveva previsto una vita più corta di dieci giri (ma chi stima la durata?) e George è un altro pilota che ha pagato la safety car. La squadra di Brackley riesce a raccogliere il massimo potenziale della freccia nera.

La delusione di giornata è la Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno mai avuto il passo nelle curve veloci. Il monegasco ha concluso nono: Charles è stato chiamato al pit troppo presto per difenderlo dall'attacco di Russell, che era riuscito a contenere in pista. Le scelte strategiche sono state molto, troppo, conservative e la Scuderia porta a casa uno dei risultati peggiori perché hanno concluso davanti anche Fernando Alonso con una pallida Aston Martin e Alexander Albon con una Williams in piena ripresa. Carlos Sainz ha perso tre posizioni in un giro dovendo difendersi con le hard mentre i rivali diretti avevano mescole più morbide. La Ferrari ha avuto un passo falso che raffredda gli entusiasmi, ma la pista inglese era la peggiore della stagione e lUngheria dovrebbe ricollocare la rossa nella posizione che merita. La safety car ha fatto scivolare i piloti di Maranello al nono e decimo posto, ma senza gli imprevisti non sarebbero andati oltre il sesto e settimo posto.

Disastro per l'Alpine con due vetture ritirate, da segnalare Logan Sargeant che è arrivato alla soglia dei punti con la seconda Williams. Non male la gara di Valtteri Bottas risalito al 12esimo posto dall'ultimo dopo la squalifica dalle qualifiche. Il resto non conta...