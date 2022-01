F1 | Verstappen svela il casco dorato da campione del mondo

È già tempo di pensare alla stagione 2022 per Max Verstappen. Dopo essere riuscito a conquistare il primo titolo iridato al termine di una lunghissima ed entusiasmante lotta con Lewis Hamilton – conclusa con le ormai note polemiche di Abu Dhabi – il pilota della Red Bull ha presentato quest’oggi il casco che userà in questa stagione.

Se la parte grafica è rimasta pressoché immutata, a colpire è l’adozione della colorazione dorata che sostituisce la “classica” rossa. La base è sempre bianco candido, ma tutte le grafiche che hanno contraddistinto gli ultimi caschi di Max, come ad esempio il leone sulla calotta, sono adesso realizzate in color oro così da ricordare chi è il campione del mondo in carica.

Non manca poi una piccola stella dorata nella parte retrostante ed il numero 1 posizionato al centro del piccolo spoiler posteriore a sottolineare l'impresa compiuta nel 2021. L’olandese della Red Bull ha infatti deciso di abbandonare il suo 33 per adottare il numero identificativo del campione del mondo facendo così tornare in griglia il #1 dopo una assenza che durava dal 2014.

Max Verstappen: la scelta di utilizzare il numero 1

Max aveva già dichiarato in occasione della conferenza stampa del giovedì in Brasile che avrebbe compiuto questa scelta qualora fosse riuscito a conquistare il titolo, ed in molti avevano notato come il pilota della Red Bull non fosse stato particolarmente scaramantico a riguardo.

Da quel momento in poi le cose si sono complicate decisamente per Max, complice una Mercedes tornata improvvisamente la monoposto di riferimento dopo aver compreso i problemi di assetto emersi ad Austin.

Subito dopo il concitato finale di stagione di Abu Dhabi, Verstappen ha confermato l’intenzione di utilizzare il numero 1 nel 2022.

“Sì, lo userò. Quante volte puoi farlo? Non lo so, forse potrebbe essere l'unica volta nella mia vita. Penso che sia il numero migliore in circolazione, quindi lo metterò sicuramente sulla macchina".

Per sapere quando si potrà ammirare la monoposto del campione del mondo bisognerà avere pazienza. La Red Bull, infatti, non ha ancora comunicato la data di presentazione della RB18, la monoposto ad effetto suolo che dovrà consentire a Verstappen di difendere il titolo iridato.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool