F1 | Verstappen supera la prova del 9 in Ungheria, Norris secondo

Max Verstappen ha voluto chiarire a tutti chi domina in F1: ieri non è riuscito a cogliere la pole position, battuto per tre millesimi da Lewis Hamilton, e allora l'olandese ha voluto dare una dimostrazione di superiorità un giro dopo l'ultimo pit stop con le gomme medie: alla tornata 53 Max ha sparato un 1'20"504 che ha annichilito tutti, visto che ha abbassato il limite che era di George Russell in 1'22"158. Ha creato un gap di oltre un secondo e mezzo per far capire che nessun altro avrebbe dovuto provarci. Il due volte campione del mondo ha rifilato oltre mezzo minuto a Lando Norris con la McLaren, ripetendo l'ordine di arrivo di Silverstone ma con un gap decisamente più grande. Max ha centrato la nona vittoria stagionale nel GP d'Ungheria che è la 44esima della sua fulgida carriera e la settima consecutiva.

La Red Bull con l'ultima evoluzione della RB19 ha risvegliato dal torpore anche Sergio Perez che è tornato a podio: positivo il terzo posto del messicano che era partito nono in griglia. Il pilota sudamericano resta saldamente secondo nella classifica del mondiale Piloti anche se staccato di 111 punti dal suo capitano che ne ha 281 e ha totalizzato il più grande divario fra il leader del mondiale e il suo inseguitore più vicino.

La squadra di Milton Keynes demolisce record come se fosse un bulldozer: a Budapest porta a casa la 12esima vittoria di fila della McLaren che resisteva dal 1988. E la sequenza non si è ancora conclusa... Verstappen ha liquidato la pratica Mercedes al primo giro: dopo un buon scatto di Hamilton, il sette volte campione del mondo ha subito il ritorno di Max all'interno e, per difendersi, ha offerto il fianco alle due McLaren che lo hanno infilato senza pietà con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Lewis ha pagato durissimamente l'errore e ha dovuto accontentarsi di un quarto posto che vale meno del potenziale della sua W14, nonostante l'impegno che il 38enne ci ha messo per ricostruire una gara che lo ha tenuto a 1"5 dal podio.

E così l'inseguitore di Verstappen è stato ancora una volta Lando Norris che ha passato il compagno di squadra subito dopo il pit stop e poi è riuscito a costruire un solidissimo secondo posto dopo Silverstone. La McLaren si conferma attuale seconda forza sul campo: la MCL60 a suo agio nelle curve veloci ha dimostrato di aver colmato molte lacune, riuscendo a tornare sul podio anche in Ungheria dove ci sono solo curve lente. Peccato per Oscar Piastri che sente il profumo di podio e poi non riesce a raccogliere quello che meriterabbe: si accontenta di una quinta piazza, ma nel ruota a ruota con Perez ha fatto capire a tutti che dovranno fare i conti anche lui, anche se è l'ultimo arrivato. Nel contatto ci ha rimesso un danno al fondo che ha compromesso il carico aerodinamico, per cui poi non aveva più il passo per lottare, ma ha rivelato di che pasta è fatto.

George Russell raccoglie il sesto posto: l'inglese della Mercedes ha beneficiato dei 5 secondi di penalità che Charles Leclerc si è visto appioppare per una eccessiva velocità in pit lane, ma ha consolidato un bella rimonta dalla 18esima posizione in griglia dopo la pessima qualifica.

La Ferrari delude: in gara è stata migliore che in qualifica perché a tratti le rosse hanno mostrato un passo dignitoso, ma quando il gruppo di centro è così compatto la posizione in pista conta e la rossa è relegata al ruolo di quarta forza. Charles ha pagato la penalità e un pit stop lento al giro 17: la sosta è stata di 9"7 per un problema a una pistola.

La Scuderia, però, non riesce a capitalizzare il potenziale della squadra che si deve accontentare ancora di un settimo e ottavo posto. Carlos Sainz è arrivato a pochi decimi dal compagno di squadra: ha avuto il coraggio di partire con le gomme soft e, dopo uno start coraggioso, ha raddrizzato una pessima qualifica finita solo con l'11esima piazza. Tocca a Fred Vasseur intervenire su una squadra che è plafonata nella macchina e in alcuni uomini: vedremo quali provvedimenti andrà a prendere per non avere un 2024 in fotocopia...

La squadra del Cavallino fra le grandi è riuscita a precedere solo l'Aston Martin che è in crisi totale: Fernando Alonso, nono, e Lance Stroll, decimo, chiudono la top 10. La caduta della "verdona" è verticale. L'asturiano ha provato ad accusare le gomme nuove introdotte dalla Pirelli a Silverstone ma non ha trovato il supporto di nessuno ed è rimasto una voce isolata. Nel team di papà Stroll hanno perso il filo dello sviluppo e devono trovare in casa la soluzione dei loro problemi.

Fuori dai punti Alexander Albon con la Williams, mentre Logan Sargeant è stato costretto al ritiro sulla bandiera a scacchi dopo un testacoda: si è rotto qualcosa? Male l'Alfa Romeo dopo una qualifica straordinaria: Valtteri Bottas è solo 12esimo al traguardo, mentre Guanyu Zhou, dopo aver stallato al via, ha fatto un mezzo disastro alla prima staccata: ha toccato Daniel Ricciardo e che è andato addosso alle Alpine che si sono incastrate fra di loro. Esteban Ocon e Pierre Gasly sono stati costretti al ritiro ai box. Il cinese se l'è cavata con 5 secondi di penalità: troppo poco...

Daniel Ricciardo al rientro in F1 con l'AlphaTauri è stato dignitoso: l'australino ha chiuso davanti a Yuki Tsunoda e tanto basta per cominciare. Non pervenute le Haas...