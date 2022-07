F1 | Verstappen: "Sull'asciutto non possiamo competere con Ferrari"

Max Verstappen inizia il fine settimana del Gran Premio d'Ungheria con 63 punti di vantaggio sul primo dei rivali, Charles Leclerc, nel Mondiale Piloti, ma anche con la consapevolezza che la pista magiara sia una di quelle su cui le Ferrari hanno tutte le carte in regola per dettare legge.

Alla fine della prima giornata di pista, dopo le prime due sessioni di prove libere, il campione del mondo in carica della Red Bull Racing è stato molto onesto nel descrivere le problematiche a cui è andato incontro.

Le Rosse sono apparse più veloci di lui non solo sul giro secco, ma anche - se non soprattutto - sul passo gara con tutte le mescole provate nel corso del secondo turno di libere.

"E' stato più difficile di quanto ci aspettassimo", ha esordito Verstappen. Credo che qui dovremo cercare un bilanciamento migliore per passare dalle zone ad alte velocità a quelle a bassa velocità. Qualche volta funziona un po' meglio, altre volte è più difficile. Ma sì, abbiamo un po' di lavoro da fare".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Credo che la Ferrari sia un davanti a noi e credo che sarà difficile batterla. Ma credo che nel corso della notte cercheremo di chiudere il gap più che potremo e vedere cosa succederà con un meteo differente nella giornata di domani".

Su pista asciutta le Ferrari hanno dimostrato una superiorità tale da indurre Verstappen a dire di non avere alcuna possibilità di batterle, almeno in questo fine settimana. Domani, però, il meteo indica che ci saranno diverse precipitazioni e, con pista bagnata, la speranza di Max è quella che possano essere sovvertiti i pronostici.

"Credo che sull'asciutto non possiamo competere con la Ferrari, forse con la pioggia potremo farlo. Chi lo sa. Sorpreso dalla McLaren? Non lo so, vedremo domani o in gara. Loro sono sembrati competitivi, ma il nostro obiettivo principale resta la Ferrari", ha concluso il campione del mondo in carica.

Sergio Perez è risultato molto più in difficoltà di Verstappen, ma ha svolto un lavoro differente dal compagno di squadra. Ha provato diverse cose per trovare la soluzione più opportuna per il fine settimana, ma la Ferrari sull'asciutto fa paura. E' per questo che anche lui ha invocato la pioggia come strumento che possa sparigliare le carte e rendere meno certo un weekend che potrebbe essere tinto di rosso.

"È stata una giornata in cui abbiamo provato diversi pezzi per prendere confidenza con la macchina e penso che ci siamo fatti una buona idea. Speriamo di riuscire a dimostrare domani quello che abbiamo imparato oggi".

"Sono abbastanza ottimista, ma sicuramente la Ferrari è sembrata molto forte oggi. Sono sicuramente molto, molto veloci. Speriamo che domani, con un po' di pioggia, le cose si mescolino un po' di più. Ma speriamo di poter essere lì domani", ha concluso il messicano.