F1 | Verstappen: strategia "sacrificata" per i 1000 giri in testa

Il 2023 ha rappresentato la stagione dei record per Max Verstappen e la Red Bull. L’olandese è stato in grado di conquistare ben 19 successi su 22 appuntamenti, riscrivendo anche un primato che durava addirittura dal 1952, quello della più alta percentuale di Gran Premi vinti in un singolo campionato.

Per concludere in bellezza un mondiale dominato, ad Abu Dhabi la squadra olandese è andata alla ricerca di un altro obiettivo, ciò che internamente era stato codificato con il nome di “Mission A”. Il target era quello di raggiungere il numero tondo di mille giri chiusi al comando durante la stagione, sommando sia quelli durante i Gran Premi della domenica che nelle Sprint del sabato.

Un dato impressionante che, però, alla vigilia dell’ultimo appuntamento della stagione richiedeva anche un abile lavoro di strategia per concretizzare anche questo traguardo. Non avendo concluso alcun long run nelle ore e nelle condizioni in cui si sarebbe disputato il Gran Premio, il team si sarebbe dovuto basare solamente sui dati accumulati durante la stagione e sulle simulazioni condotte prima del weekend. Il dubbio riguardava soprattutto la media, la mescola più tenera tra quelle due che idealmente le squadre avrebbero scelto per la corsa.

Verstappen ha condotto il Gran Premio di Abu Dhabi dalla pole position conquistata al sabato fino alla sosta del sedicesimo giro, con l’obiettivo in realtà di proseguire quanto più a lungo possibile: “Sapevamo che [i mille giri in testa] era una possibilità concreta prima della gara. Dal punto di vista ingegneristico, con la strategia, volevamo cercare di pianificare il tutto in modo che non dovessi rientrare ai box troppo presto".

“Nel primo stint non sapevo cosa aspettarmi, perché non avevo fatto un long run. Quindi, probabilmente, all'inizio sono andato un po' troppo piano, ma credo sia stato meglio che cercare di spingere troppo e rischiare di distruggere le gomme”, ha spiegato l’olandese.

Osservando i dati dei primi tredici giri, infatti, emerge come il tre volte campione del mondo stesse gestendo in maniera importante gli pneumatici in tutte quelle aree più critiche, tra cui curva due e curva tre, dove si raggiungono forze e carichi che trasmettono molta energia alle gomme. Infatti, il problema ad Abu Dhabi non era l’usura in sé, bensì la gestione del degrado termico e del surriscaldamento delle coperture. Prendendo i riferimenti telemetrici, si può notare come nel confronto con Charles Leclerc il pilota della Red Bull mantenga una velocità di percorrenza inferiore in curva tre alzando maggiormente il piede dall’acceleratore, ma anche come sia più gentile sulle gomme in curva nove, altro tratto che mette particolarmente sotto stress le gomme.

Sotto consiglio del suo ingegnere di pista, solo negli ultimissimi giri dello stint ha iniziato a spingere per incrementare il gap sui rivali, abbassando i tempi di circa 3-4 decimi rispetto alle tornate precedenti. Dopo la prima sosta, Verstappen ha ripreso il comando appena sei giri più tardi, superato in sequenza coloro che erano rimasti fuori su una strategia differente, ovvero Carlos Sainz, Lance Stroll e Yuki Tsunoda, che nel frattempo aveva guidato per la prima volta in carriera un Gran Premio, riportando così un giapponese in testa dal lontano 2004 con Takuma Sato.

Verstappen ha ammesso che la strategia scelta in effetti non era la migliore sulla carta, soprattutto nella seconda parte della corsa, quando ha allungato di proposito lo stint invece di seguire i suoi avversari diretti al fine di rimanere davanti a Sergio Perez per conservare la leadership della gara. "Naturalmente, per cercare di ottenere questo obiettivo, non abbiamo scelto sempre la strategia più veloce. Ma volevo rimanere in testa per guadagnare giri e condurre in testa alla gara, provando a raggiungere i mille giri al comando in stagione. Sapevo che era un obiettivo possibile".

“Anche GP [Gianpiero Lambiase, il suo ingegnere di pista] ne era chiaramente consapevole, quindi volevo essere sicuri che non mi fermassero ai box troppo presto. Le gomme erano comunque buone. Non erano fantastiche, ma a quel punto erano comunque okay quindi abbiamo continuato ad allungare”, ha spiegato il pilota della Red Bull quando gli è stato chiesto perché in un messaggio radio avesse suggerito al team di dare la priorità alla sosta al compagno di squadra, quando generalmente è chi sta davanti ad avere la precedenza.

Il pit stop di Verstappen è infatti giunto proprio nel giro successivo rispetto a quello di Perez e in quelle otto tornate in più completate rispetto a Charles Leclerc, virtualmente secondo, ha perso circa quattro secondi, poco meno della metà del suo vantaggio prima del secondo valzer di pit stop. Seppur in maniera differente, dato il diverso obiettivo, questa scelta ricorda vagamente quella seguita nel Gran Premio del Qatar, quando non scelse la strategia sulla carta più rapida, ma quella che lo metteva maggiormente al riparo da una Safety Car nell’ultima parte di gara, cedendo così parte del suo vantaggio sulle McLaren per puntare a una tattica più conservativa e flessibile in caso di imprevisti.

Verstappen ha concluso l'anno guidando 1003 dei 1325 giri totali che hanno caratterizzato la stagione 2023 di Formula 1. Chiaramente il maggior numero di appuntamenti ha inciso molto rispetto a statistiche precedenti, ma la supremazia mostrata nel corso di questo mondiale gli ha permesso di diventare il primo pilota a superare la quota di 1000 giri in testa durante l’anno, ovvero oltre il 75% del totale.

Il record per il maggior numero di tornate chiuse al comando in una singola stagione era precedentemente detenuto da Sebastian Vettel, il quale nel 2011, uno dei suoi anni migliori in Formula 1, chiuse l’anno con 739 giri in testa in 19 Gran Premi.

Dopo aver dominato la stagione 2023 e aver vinto il campionato con diversi mesi di anticipo durante il fine settimana del Gran Premio del Qatar, Verstappen ha spiegato che quest’ultimo obiettivo ha contribuito a mantenere alta la sua motivazione: "Vincere è fantastico. Perché non dovrei voler vincere quando si ha l'opportunità di farlo? Quando vedo che c'è la possibilità di vincere, cerco sempre di fare del mio meglio e anche per la squadra. Quando hai una macchina così buona, vuoi provare ad allungare certi record e fare bene".