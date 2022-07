F1 | Verstappen: "Strategia ottima, siamo stati reattivi"

“Sono consapevole che partirò dalla decima posizione e sarà difficile superare, ma quest’anno si è già visto che in gara può succedere di tutto. Dobbiamo mantenere la calma e prendere le decisioni giuste”.

Con queste parole Max Verstappen aveva commentato una qualifica disastrosa chiusa con il decimo tempo a seguito di un problema riscontrato sulla sua power unit che ha costretto la Red Bull questa mattina a montare la terza unità senza incorrere in penalità.

Il campione del mondo forse ha una sfera di cristallo o forse è consapevole di poter contare su un muretto Ferrari in grado di complicarsi la vita da solo anche quando tutto sembra andare per il verso giusto.

La strategia adottata con Charles Leclerc – chiamato ai box per montare le Pirelli hard che si era già visto non funzionare a dovere sulle Alpine di Fernando Alonso ed Esteban Ocon – ha lasciato perplesso ancora una volta il pilota monegasco e spalancato la strada del successo all’olandese che con l’ottava vittoria stagionale ha praticamente messo una mano sul secondo titolo iridato.

“Non pensavo di poter vincere, speravo di poter arrivare alle posizioni vicine al podio ma la nostra strategia è stata ottima” ha dichiarato un Verstappen sorridente e consapevole di andare in vacanza con un margine di sicurezza che difficilmente sarà colmabile a meno di disastri improbabili.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La rimonta dalla decima piazza è stata figlia dell’immenso talento dell’olandese, della bontà del progetto RB18 firmato Adrian Newey e di una strategia impeccabile a differenza di quella adottata dal muretto del team di Maranello.

“Siamo stati molto reattivi, siamo entrati sempre al momento giusto con dei buoni giri di uscita. Anche con un testacoda sono riuscito a vincere”.

Max ha poi spiegato il testacoda di metà gara avvenuto subito dopo essere riuscito ad avere la meglio su un Leclerc in crisi nerissima con la mescola più dura.

“Stavo faticando con la frizione. Abbiamo dovuto cambiare alcune impostazioni per non avere problemi e questo mi è costato un po' in termini di prestazioni e mi ha colto di sorpresa in quella curva. Per fortuna ho perso solo una posizione”.

Verstappen, dopo aver sottolineato di non aver dovuto faticare più di tanto nell’avere la meglio sul pilota della Ferrari, ha poi ammesso di essersi divertito in pista.

“Oggi ci sono state molte battaglie in pista con diversi piloti e mi sono divertito molto. Charles ha sofferto molto con le gomme dure. È stata una gara folle e sono felice di averla vinta”.