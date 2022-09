F1 | Verstappen sontuoso a Monza, ma la safety car penalizza le Ferrari

Contro questo Max Verstappen e contro questa Red Bull non c'era niente da fare: il campione del mondo è stato un metronomo per arrivare alla vittoria nel GP d'Italia, la prima della sua carriera, l'undicesima della stagione e la 31esima della carriera, ma la Ferrari è stata beffata in una gara nella quale ha giocato il ruolo della protagonista con entrambi i piloti.

Alla conclusione del 53esimo giro davanti alla bandiera a scacchi c'era la safety car entrata in pista al giro 47 per togliere di mezzo la McLaren di Daniel Ricciardo bloccata all'uscita fra le due curve di Lesmo. L'inefficienza del carro che doveva spostare la MCL36 e l'incredibile gestione della safety car entrata in pista sulla macchina sbagliata hanno rallentato la procedura facendo concludere la corsa in regime di neutralizzazione mentre dalle tribune esplodevano bordate di fischi.

Il GP d'Italia del Centenario meritava un altro epilogo, perché si è "sporcata" la festa sotto quel podio che fa tremare i polsi ai campioni più acclamati. Max, partito settimo per la penalizzazione del motore, ha impiegato 13 giri a portarsi al comando di una gara che poi ha controllato a piacimento grazie a un consumo "zero" delle gomme prima medie e poi soft.

I fischi che i ferraristi hanno tributato all'olandese sono ingiusti: la conclusione bislacca della gara non è dipesa da Max, ma da una FIA che ha avuto un'altra buona occasione per rimediare una figuraccia. Ad Abu Dhabi tutte le colpe sono finite sul capo di Michael Masi, l'australiano è stato cacciato, ma i problemi sono rimasti irrisolti da chi ha preso il suo posto.

Verstappen aveva un passo nettamente superiore e per la Ferrari non c'era storia: la safety car, però, aveva illuso che si potesse vedere un finale di GP combattuto in un duello ruota a ruota fra i primi due. Quella sfida, invece, non c'è mai stata e questo scatenerà nuove e violentissime polemiche.

C'è chi avrebbe voluto lo stop della gara con la bandiera rossa per effettuare l'ultima porzione di gara con una nuova griglia: se per ogni monoposto che accosta al lato della pista bisogna fermare la gara, allora vorrebbe dire che c'è qualcosa che nel sistema F1 non funziona. Ma vedere un carro che procede contromano evidenzia che qualcosa è saltato a Monza, ma dallo stoppare la corsa con la rossa a chiuderla in safety car per l'incapacità di gestire un intervento semplice ce ne passa.

La Ferrari ha salvato la faccia, ci ha messo l'orgoglio e ha dimostrato che la F1-75 non è da buttare. La pole position di Leclerc ha acceso la speranza dei tifosi del Cavallino (c'erano 130 mila persone sugli spalti; 350 mila nel weekend!), ma Verstappen ha spento in fretta le ambizioni del Cavallino che ha sperato di mettere due rosse sul podio.

Leclerc, ancora una volta è stato penalizzato dalla VSC: il monegasco è entrato ai box proprio per sfruttare la neutralizzazione causata dallo stop di Sebastian Vettel al giro 10 con il motore Mercedes cotto all'uscita dell'Ascari, ma mentre la F1-75 lasciava la pit lane la gara è ripartita e le vetture che erano sul rettilineo hanno potuto transitare a piena velocità, perdendo il vantaggio di poter dimezzare il tempo di pit con una decisione "coraggiosa" del muretto Ferrari.

Il monegasco è stato perfetto come Verstappen, ma una volta finito alle spalle della Red Bull ha capito che c'erano pochi canditi per la rossa. La Scuderia può avere il rammarico di non aver portato sul podio anche Carlos Sainz: lo spagnolo è scattato 18esimo ed è risalito fino al quarto posto con una rimonta che resterà nella storia. Carlos avrebbe potuto ambire a scavalcare la Mercedes di George Russell, avendo due mescole a vantaggio sulla W13, ma la safety car ha tarpato le ali al madrileno che avrebbe merito l'ovazione dei tifosi del Cavallino.

La Red Bull lascia Monza con Verstappen che ha portato a 116 punti il suo margine sugli inseguitori, creando un solco che non si è mai visto nella storia della F1. La Ferrari torna a casa rinfrancata: certo il secondo posto brucia, ma la rossa ha dimostrato di aver riallacciato il filo con un avvio di stagione nel quale la F1-75 è stata protagonista. Non all'altezza della RB18, ma in grado di lottare con onore. I tifosi hanno ritrovato la Scuderia.

George Russell incasella un altro podio con la Mercedes: l'inglese ha portato a casa il massimo risultato sfruttando una W13 che se la cava quando monta le gomme hard e anche Lewis Hamilton si è arrampicato fino al quinto posto con l'altra freccia d'argento, dopo un avvio difficile nel quale era ultimissimo.

La Stella sa cogliere tutte le occasioni, ma la Ferrari ha ribadito che in condizioni normali non deve temere la concorrenza di Brackley.

Sergio Perez è sesto: la gara del messicano, anche lui retrocesso all'11esimo posto per il cambio di motore, sembrava compromessa da un principio d'incendio nel cerchio anteriore destro al pit stop deciso con grande anticipo (giro 8) dal muretto Red Bull per valutare le gomme hard. Checo sembrava tagliato fuori da qualsiasi piazzamento e con tenacia ha portato a casa un sesto posto e il giro più veloce.

Lando Norris fa muovere la classifica della McLaren sfruttando due Alpine fuori dalla zona punti: dietro all'inglese si rivede in evidenza Pierre Gasly con l'AlphaTauri, ottavo, con una AT03 non troppo brillante. Eccellente il debutto di Nick Devries in F1: l'olandese ha portato la Williams in nona posizione. Ha rivevato Albon finito in ospedale per un'operazione urgente all'appendicite e ha saputo adattarsi perfettamente alla FW44: è stato chiamato dai commissari sportivi per un azione di gara. Si merita di tenere quello che ha costruito

La top 10 è chiusa da Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo: il team di Hinwil torna a incasellare un punto dopo sei gare a bocca asciutta. Va bene così...